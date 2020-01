Nie tylko Ebola, czyli 14 niebanalnych filmów o epidemiach. Co wykończy ludzkość?

Od kliku dni media donoszą o zagrożeniu, związanym z wirusem Ebola. Co nam grozi? Kino od dawna zna odpowiedź na to pytanie, racząc nas sugestywnymi obrazami pandemii i chaosu, wywołanego infekcjami. Czego możemy się spodziewać? Oto kilka najciekawszych odpowiedzi, udzielonych nam przez X muzę. Jaki film dopisalibyście do tej listy?