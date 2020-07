Jak poprawić działanie WiFi i zredukować lagi? Oto nasze sposoby

WiFi towarzyszy nam niemal przez cały dzień i wykorzystujemy je nie tylko do przeglądania internetu. Dzięki niemu działa również wiele współczesnych urządzeń, łączących się bezprzewodowo, np. drukarki. Nic dziwnego, że kiedy internet nie działa poprawnie, możemy Jak poprawić działanie WiFi i zredukować lagi?

Przede wszystkim, zanim znajdziemy szukać sposobu na to, jak poprawić działanie WiFi, warto sprawdzić prędkość internetu. Być może problem z działaniem WiFi leży po stronie operatora dostarczającego usługę. Jeśli tak, to należy skonsultować się z infolinią i wyjaśnić, czy jest jakaś usterka.

Zanim zaczniecie zmieniać ustawienia wewnątrz systemowe, by zwiększyć skuteczność działania WiFi, zachęcamy również do zapoznania się z naszym innym poradnikiem, w którym omówiliśmy, co może blokować sygnał, a tym samym spowalniać internet.

Jak poprawić działanie WiFi

Jeśli wszystkie inne sposoby zawiodły, to poniższe, proste kroi powinny poradzić sobie z problemem lagów.

Otwórz Panel Sterowania Kliknij w kategorię Sprzęt i dźwięk Z listy wybierz Menedżer Urządzeń W nowo otwartym oknie rozwiń listę Karty sieciowe, wybierz swoją kartę bezprzewodową, kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i kliknij Właściwości. W oknie Właściwości wejdź w zakładkę Zaawansowane i zmień poszczególne funkcje:

Agresywność mobilności ? Najwyższa (zwiększa zasięg wyszukiwania sieci)

Moc transmisji ? Najwyższa

Tryb 802.11n ? Wyłączono (pomoże uniknąć lagów w grach online, ale zmniejszy możliwą prędkość z 300 Mb/s do 54 Mb/s)

Tryb bezprzewodowy — 802.11b/g (najczęściej spotykany typ sieci, pomaga w redukcji lagów)

Zarządzanie energią w sieci ad hoc — Środowisko z zakłóceniami (potrafi pomóc w niektórych środowiskach wifi)

Zobacz również: PLC, czyli sposób na słaby sygnał WiFi bez wiercenia w ścianach

Zaakceptuj zmiany, klikając OK. W takiej o to konfiguracji możesz polepszyć jakość sygnału WiFi. W pewnych konfiguracjach sprzętowych można zauważyć brak niektórych wyżej wymienionych funkcji. A jeżeli potrzebujecie dodatkowe wsparcia przy konfiguracji WiFi, zajrzyjcie do naszych innych poradników: