Kuna w domu – jak się jej pozbyć?

Kuna w domu – jak rozpoznać jej obecność?

Kuny żywią się m.in. gryzoniami, ptactwem czy żabami i mogą zanosić swoje ofiary na strych. Dlatego np. martwy gołąb na poddaszu to często znak obecności kuny, a nie efekt tego, że ptak prześlizgnął się do naszego domu i padł z głodu czy wycieńczenia.

Innym objawem obecności kuny w domu jest pogryziony materiał izolacyjny dachu, np. wełna mineralna. W skrajnych przypadkach kuna może zniszczyć dach do tego stopnia, że konieczna będzie jego rozbiórka. Kuna zostawia też odchody o bardzo intensywnym, nieprzyjemnym zapachu, które często zawierają widoczne, nieprzetrawione kawałki owoców (którymi kuny także się żywią).

Kuny zdradzają swoją obecność także poprzez hałas. Zwłaszcza w sytuacji, gdy na strychu zadomowi się kilka zwierząt i dochodzi między nimi do walki.

Jak wygląda kuna? To pytanie również jest istotne, gdyż zasadniczo w Polsce spotkać możemy dwa gatunki kuny: domową i leśną. Jak sama nazwa wskazuje, w naszym miejscu zamieszkania może się osiedlić tylko kuna domowa, która wyróżnia się dużą białą plamką pod szyją. Kuna leśna ma niemal identyczną plamkę, tyle że koloru żółtego, i preferuje życie na łonie natury.

Jak się pozbyć kuny – odstraszacz dźwiękowy i zapachowy

Coraz częściej sięgamy po rożnego rodzaju odstraszacze, które mają pomóc w zwalczaniu kun. Odstraszacze kun i innych szkodników możemy podzielić na dwa typy: dźwiękowe i zapachowe.

Fenomen odstraszaczy dźwiękowych polega na tym, że te urządzenia emitują dźwięki o falach niesłyszalnych przez ludzi, ale słyszalnych przez kuny domowe. W dodatku dźwięk odstraszaczy jest niezwykle drażniący dla kun. Odstraszacze dźwiękowe na kuny dzielą się na urządzenia stosowane wewnątrz i na zewnątrz domu.

Ogrodowe odstraszacze dźwiękowe kun mają zwykle postać niewielkich palików zakończonych specjalną główką. Przeważnie wykonane są z aluminium i nie stanowią wielkiego utrudnienia podczas koszenia trawnika. Kluczem prawidłowego działania zewnętrznych odstraszaczy dźwiękowych kun jest ich solidne umocowanie w ziemi. Tego typu odstraszacze kun domowych są wodoodporne i potrafią skutecznie wysyłać dźwięki na działkach, których powierzchnia przekracza 10 arów.

Z kolei domowy odstraszacz dźwiękowy kun może działać dzięki specjalnemu zasilaczowi lub po bezpośrednim podłączeniu go do gniazdka. Te urządzenia nie zakłócają pracy innych urządzeń elektrycznych, takich jak radio czy telewizor. Wewnętrzny odstraszacz dźwiękowy kun nie jest też zwykle zagrożeniem dla osób z wstawionym rozrusznikiem serca, jednak w każdym przypadku warto się w tej kwestii upewnić, czytając informacje zawarte na opakowaniu produktu.

Odstraszacze zapachowe są skuteczne, ale mogą zaszkodzić zwierzętom domowym, takim jak pies czy kot. Dlatego nie warto nadużywać odstraszaczy kun i pryskać nimi każdego zakamarka naszego domu, a jedynie te miejsca, do których nasze zwierzęta nie mają dostępu. Jeśli już zdecydujemy się na odstraszacz zapachowy kun, stosujmy go regularnie przez dłuższy czas, gdyż jego nieprzyjemny dla kuny domowej zapach w końcu się ulatnia i zwierzę może do nas wrócić.

Jak się pozbyć kuny – siatka okienna i drut kolczasty

Jak zabezpieczyć strych przed kuną? Jedną z najlepszych metod jest pokrycie okien i wszelkich otworów na poddaszu specjalną siatką z wytrzymałego tworzywa. Taka siatka powinna mieć jednak oka niewielkich rozmiarów, gdyż w przeciwnym wypadku kuna i tak prześlizgnie się do środka. No i najważniejsze – siatkę na okna powinniśmy założyć w sytuacji, gdy upewnimy się, że w danej chwili kuny nie ma na poddaszu.

Żeby wygonić kunę, powinniśmy też pomyśleć o zabezpieczeniu rynien prowadzących na strych. Najlepszym rozwiązaniem będzie drut kolczasty, którym owiniemy rynny. Drut kolczasty możemy też w skrajnych przypadkach wykorzystać do zabezpieczenia okien poddasza od wewnętrznej strony, na podobnej zasadzie co siatkę okienną.

Jak się pozbyć kuny – pułapka żywołowna

Popularnym sposobem na złapanie kuny jest pułapka żywołowna, zwana czasem żywołapką. Pułapka żywołowna, jak sama nazwa wskazuje, nie zrobi kunie krzywdy, lecz jedynie pozbawi ją możliwości ucieczki. Wszystko dzięki mechanizmowi, który zamyka klatkę, gdy tylko zwierzę do niej wejdzie. Kunę, która dała się złapać w żywołapkę, należy wywieźć jak najdalej od naszego miejsca zamieszkania, tak aby nie miała możliwości powrotu. Najlepiej zostawić kunę z dala od cywilizacji, żeby zwierzę od razu nie znalazło sobie kolejnego domowego poddasza.

Czym zwabić kunę do pułapki? Kuna sama nie wejdzie do pułapki żywołownej, musimy więc użyć podstępu. Kuny uwielbiają kanapki z miodem oraz jajka, dlatego aby je złapać, powinniśmy zostawić któryś z tych przysmaków na samym końcu pułapki. Pamiętajmy jednak, że kuny doskonale wyczuwają zapach człowieka, dlatego zarówno pułapki, jak i jedzenia, nie powinniśmy dotykać gołymi rękami.

Źródło: jula.pl