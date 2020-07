Pochłaniacze wilgoci - jak wybrać i czy warto? Podpowiadamy

Pochłaniacze wilgoci - jak wybrać i czy warto? Przede wszystkim warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujemy pochłaniacza wilgoci? Na szczęście Sprawdzenie poziomu wilgotności powietrza w domu nie jest skomplikowane. Wystarczy wykorzystać tani higrometr lub samodzielnie poszukać skutków nadmiernej wilgoci. Kiedy powinniśmy zainteresować się zakupem pochłaniacza wilgoci?

Czy potrzebuję pochłaniacza wilgoci?

Naszą uwagę powinien zwrócić odpadający ze ścian tynk lub odklejająca się tapeta. Zaparowane lustra i okna również mogą o tym świadczyć. Wilgotnym ścianom dodatkowo towarzyszy grzyb, który szpeci wygląd mieszkania. Jak rozwiązać ten problem?

Odpowiedni poziom wilgoci dla mieszkania powinien mieścić się w granicy 30–55 proc. W przypadku wyższej wartości nie zwlekajmy, gdyż im dłużej wilgoć będzie przekraczać normę, tym większy koszt likwidacji jej skutków. Przed zakupem pochłaniacza warto zastanowić się nad przyczyną zwiększonej wilgotności w domu, ponieważ sam sprzęt może nie być w stanie jej usunąć.

Jeśli zależy nam na większej wydajności i szybkości działania, warto zainwestować w taki pochłaniacz:

Przyczyny wilgoci w domu

Przyczyn wilgoci w domu może być wiele. Wina często leży po stronie nieszczelnego dachu, przeciekających rynien lub złej wentylacji pomieszczeń. Nie powinniśmy oszczędzać na ogrzewaniu. W przypadku, gdy jest ono nieregularne, przyczynia się do gromadzenia wilgoci. Niewietrzona kuchnia czy łazienka także mogą być źródłem problemu. Pewne pomieszczenia są zawsze narażone na wyższy wskaźnik wilgotności powietrza i wtedy nic oprócz pochłaniacza wilgoci nie będzie w stanie pomóc.

Uniwersalny pochłaniacz wilgoci, taki jak ten, sprawdzi się w każdym pomieszczeniu — zarówno w sypialni, jak i w kuchni:

Aby pochłaniacz był wydajny, pamiętajmy o regularnej wymianie wkładów:

Pochłaniacze wilgoci — jak wybrać?

To, jaki pochłaniacz wilgoci okaże się odpowiedni, zależy od wielkości pomieszczenia i poziomu zawilgocenia. W mniejszych mieszkaniach wystarczy najtańszy pochłaniacz. Jest to zazwyczaj plastikowy pojemnik wyposażony w specjalny wkład z materiałem pochłaniającym. Wkłady wymienia się kilka razy w roku. Koszt takiego urządzenia waha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

W większych domach lepiej sprawdzi się profesjonalny osuszacz powietrza. Jest to elektryczne urządzenie, które można programować w celu ustawienia odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Można je kupić w cenie od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Optymalnym wyborem biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, będzie poniższy sprzęt:

Domowe sposoby na osuszenie powietrza

Zanim kupimy pochłaniacz wilgoci, możemy spróbować domowych metod osuszenia powietrza. Najprostszym sposobem jest zasadzenie kwiatów chłonących wilgoć z otoczenia. Są to m.in. paprocie, bluszcz lub skrzydłokwiat. Innym sposobem jest rozłożenie soli owiniętej gazą w miejscach najbardziej narażonych na wilgoć.

Mamy nadzieję, że wiecie już jaki pochłaniacz wilgoci wybrać i jesteście pewni, czy w ogóle warto inwestować w ten sprzęt. Wybór odpowiedniego urządzenia powinien pozytywnie wpłynąć na wasze samopoczucie i zdrowie.

Zobacz także: