Garmin Forerunner 735XT za 870 zł i inne promocje. Pomysł na prezent na święta

Jedną z ciekawszych ofert, jakie udało nam się znaleźć, jest 30 proc. rabat na zegarek Garmin Forerunner 735XT, który w sklepie internetowym Presto kupimy za 878 zł. Na Amazonie z kolei udało nam się znaleźć atrakcyjną ofertę na Garmin Fenix 6X Pro, a w Komputroniku opaska Garmin Vivosmart 3 dostępna jest teraz 170 zł taniej.

Jednak nie tylko zegarki i opaski Garmin trafiły na przedświąteczne promocje. Na Amazonie udało nam się znaleźć również elegancki Fossil FTW4012 z Wear OS taniej o 300 zł. W RTV Euro AGD można z kolei kupić taniej o 250 zł Samsung Gear S3. Warto się spieszyć, ponieważ wiele promocji szybko się kończy, a często ilość sztuk mocno ograniczona.

Smartwach na prezent na święta

Smartwatch to bardzo dobry pomysł na prezent, a jeżeli szukamy tańszej opcji — równie dobrze sprawdzą się opaski sportowe. Nie mają one co prawda tak eleganckiego wyglądu i często są bardziej ograniczone pod kątem funkcjonalności, ale mimo to sprawdzają się w wielu sytuacjach. Solidne modele kupimy już w okolicy 100–150 zł, co może przemawiać na ich korzyść.

Ciekawą opcją od św. Mikołaja dla dziecka również może być inteligentny zegarek. Tego typu gadżety są znacznie tańsze niż modele dla dorosłych, a przy tym spełniają wiele praktycznych funkcji. Poza tymi oczywistymi, jak wskazywanie godziny, smartwatche dla dzieci oferują również proste gry czy możliwość słuchania muzyki. Dla rodziców z kolei ważnym aspektem będzie opcja SOS i informowania, kiedy dziecko opuszcza "bezpieczną strefę". Smartwatche dla dzieci to koszt ok. 150 zł.