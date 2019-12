Hulajnoga elektryczna. Prezent na święta dla dzieci i dorosłych. Zobacz najciekawsze oferty

Podczas gdy dorośli zajęci są przygotowaniami do zbliżających się świąt, dzieci odliczają ostatnie dni do pierwszej gwiazdki. Rozpakowywanie prezentów pod choinką to jeden z ich ulubionych momentów w roku. Rodzice po raz kolejny zastanawiają się, co kupić swoim pociechom, aby sprawić im radość, a jednocześnie nie uszczuplić znacząco zawartości swojego portfela.

W tym roku idealnym prezentem na święta wydaje się być zyskująca ostatnimi czasy popularność hulajnoga elektryczna. Środek lokomocji pomoże dotrzeć dzieciom szybciej do szkoły i sprawi im zarazem całą masę frajdy. Istnieje też jeszcze jeden bardzo pozytywny aspekt — zawsze będziemy mogli ją od nich pożyczyć.

W związku ze zbliżającymi się świętami sklepy przygotowały wiele atrakcyjnych ofert. Jeśli dobrze poszukamy, hulajnogę elektryczną kupimy nawet za kilkaset złotych taniej. Poniżej prezentujemy wybrane promocje sklepów Media Expert, RTV Euro AGD oraz Media Markt.

Hulajnogi elektryczne w Media Expert

Media Expert oferuje kupującym atrakcyjne rabaty na hulajnogi elektryczne. Jednym z urządzeń, które znalazły się w ofercie sklepu jest Frugal Smart Eco. Sprzęt szybko złożymy jedną ręką, co ułatwi poruszanie się po chodnikach, ulicach oraz przystankach komunikacji miejskiej. Atutami hulajnogi są niewielkie wymiary i mała masa. Urządzenie osiąga prędkość do 23 kilometrów na godzinę, która będzie idealna do spokojnej jazdy po mieście zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W świątecznej ofercie Media Expert kupimy ją za 599,99 złotych. Ponadto warto zwrócić uwagę na poniższe urządzenia dostępne w sklepie:

* Segway KickScooter ES2 — 1799 złotych, przeceniona z 2499 zł

* Frizzo Slick — 1399,99 złotych

* Frugal Twist — 699 złotych

Hulajnoga elektryczna Frugal Smart Eco (Media Expert)

Media Markt kusi promocjami

Jednym ze sklepów, który przecenił hulajnogi elektryczne na święta jest także Media Markt. W ofercie sklepu na szczególną uwagę zasługują Skymaster SkyMe za 999 złotych (przeceniona z 1199 zł) oraz Xiaomi MiJia za 1399 złotych (przeceniona z 1799 zł). Poniżej wyróżniliśmy kilka innych hulajnóg dostępnych w sklepie:

* Skymaster Hoola Moonster Lemon Squeeze — 949 złotych

* Skymaster Astroo Ocean Blue — 799 złotych

* Blaupunkt ESC808 Edition — 1999 złotych

Promocje w RTV Euro AGD

RTV Euro AGD nie zamierza ustępować miejsca konkurencji i podczas gorączki świątecznych zakupów powalczy z innymi sklepami "jak równy z równym". W ofercie sklepu warto zwrócić uwagę na hulajnogę elektryczną Motus Scooty 6.5 za 799 złotych oraz Motus Scooty 8.5 za 999 złotych. Poniżej prezentujemy inne ciekawe pozycje:

* Cavion Go City Cavion — 749 złotych

* Xiaomi Mi Electric Scooter PRO — 1899 złotych

* Manta MES605 Sabre — 999 złotych

Warto wspomnieć, że atrakcyjne wyprzedaże swoich produktów oferuje firma Xiaomi. Więcej o ofercie przeczytacie w tym artykule.