Prezenty na święta od Sony. PS4 z 3 grami za 1099 zł i inne ciekawe oferty

Sony to producent, u którego znajdziemy prezenty niemal dla każdego — sprzęt RTV, smartfony, gadżety, gry oraz konsole. Jedną z ciekawszych ofert jest dostępna w sklepach Media Markt konsola Sony PlayStation 4 Slim 1TB F z grami "Horizon Zero Dawn Complete Edition", "Uncharted 4: Kres Złodzieja", "Gran Turismo Sport" i abonamentem PlayStation Plus 14 dni za 1099 zł. W zestawie znalazły się jedne z najlepiej ocenianych gier na PS4, co z pewnością ucieszy osobę, którą obdarujemy takim prezentem.

W ofercie Media Marktu w bardzo dobrych cenach znajdziemy również inne zestawy z konsolą PS4 lub Ps4 Pro. Tam również możemy liczyć na jedne z najlepszych cen, porównując ofertę innych popularnych sklepów internetowych.

Z kolei w Komputroniku naszą uwagę przykuły słuchawki Sony. Oferta jest na tyle duża, że łatwo jest znaleźć model, który będzie najlepiej spełniał nasze oczekiwania. Warto zwrócić uwagę, chociażby na słuchawki Sony WHCH500 za 159 zł lub Sony WH-CH700N za 449 zł.

Z kolei w RTV Euro AGD w atrakcyjnych cenach znajdziemy zestawy VR — same gogle lub w zestawie z grami. Najlepiej prezentuje się zestawie Sony PlayStation VR Megapack V2 z 5 grami za 999 zł. O wiele taniej kupimy również gry na PS4, np. "Marvel's Spiderman" za 79 zł lub "Death Stranding" za 189 zł. W ofercie Sony znajdziemy również smartfony. Na te warto zwrócić uwagę np. w sklepie Motele.net.

Przed świętami w wielu sklepach z elektroniką na promocję trafił także telewizory Sony. Być może będzie to ciekawy pomysł na jeden duży, rodzinny prezent. Promocje sięgają nawet kilku set złotych, wiec warto przejrzeć ofertę różnych sklepów, by porównać modele i ceny.