Jaki nawilżacz powietrza wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Okres jesienno-zimowy, czyli wtedy, gdy najwięcej grzejemy w domach i mieszkaniach, może mieć bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Osoby o większej wrażliwości mogą doświadczać problemów z oddychaniem, w niektórych przypadkach pojawia się również kaszel czy osłabienie układu odpornościowego. Nie zawsze jednak jest to przyczyna rozprzestrzeniających się infekcji — z pomocą może przyjść nawilżacz powietrza, który pozwoli utrzymać optymalne warunki w mieszkaniu.

Suche powietrze w domu — co to oznacza?

Zbyt suche powietrze może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przede wszystkim wysusza ono śluzówkę, co prowadzi do podrażnień np. oczu i dróg oddechowych. Dodatkowo negatywnie wpływa na stan naszej cery, jakość snu, ogólne samopoczucie. Może też prowadzić do kłopotów z koncentracją. Prostym, a jednocześnie sprawdzonym rozwiązaniem na przetrwanie sezonu grzewczego jest zakup nawilżacza powietrza.

Zobacz też: Gadżet, który zamieni butelkę z wodą w nawilżacz powietrza

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Jaki nawilżacz powietrza wybrać?

Do wyboru mamy cztery rodzaje nawilżaczy powietrza:

* nawilżacz tradycyjny - to proste urządzenie, które napełniamy wodą i zawieszamy np. na kaloryferze. Pod wpływem ciepła, woda paruje i nawilża pokój — rozwiążanie jest tanie, ale niestety mało wydajne.

* nawilżacz parowy - działa podobnie, jak tradycyjny, ale urządzenie należy podłączyć do prądu, by podgrzewało wodę. Najtańsze modele tego typu kosztują ok. 50 zł.

* nawilżacz ewaporacyjny - to urządzenie, które zasysa powietrze z pokoju, a następnie wypuszcza je w postaci chłodnej mgiełki. W przeciwieństwie do nawilżaczy parowych nie podgrzewa temperatury w pomieszczeniu. Ich koszt dochodzi do 600 zł.

* nawilżacz ultradźwiękowy - ten model może zarówno podgrzewać, jak i ochładzać powietrze, które zostaje nawilżone poprzez rozbicie cząsteczek wody z pomocą ultradźwięków. Warto wziąć pod uwagę, że ultradźwięki są słyszane przez zwierzęta, więc długie działanie urządzenia może niekorzystnie wpływać na ich zdrowie.

Wybierając nawilżacz powietrza, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego wydajność, moc oraz pojemność zbiornika. Każdy z tych elementów powinien być dopasowany do naszych potrzeb oraz pomieszczenia, w jakim sprzęt będzie działać. Najważniejszym parametrem jest wydajność wyrażona w ml/h, co określa, ile wody zużyje nawilżacz. Drugą ważną kwestią jest sprawdzenie wydajności pod kątem metrów kwadratowych, czyli rekomendowanej powierzchni pomieszczenia, w której nawilżacz ma działać.

Inne warte uwagi parametry to poziom hałasu podczas pracy oraz dodatkowe funkcje nawilżacza. Dla alergików i małych dzieci warto wybrać nawilżacz powietrza wyposażony w odpowiednie filtry, co omówimy dokładniej poniżej.

Zobacz też: Ciekawski kot bawi się parą

Jaki nawilżacz powietrza dla alergika?

Dla alergików poleca się nawilżacze parowe, ponieważ nawilżają powietrze sterylną parą wodną. To jednak rozwiązanie energochłonne, dlatego, zamiast niego można również pomyśleć o nawilżaczu ewaporacyjnym. W tym wypadku należy wziąć pod uwagę modele wyposażone w filtr Hepa oraz węglowy. Modele ultradźwiękowe z kolei mogą przyczynić się do osadzania się alergenów na meblach i drobnych przedmiotach, ponieważ para wodna nie jest przez nie oczyszczana.

Jaki nawilżacz powietrza dla niemowlaka?

Zanim kupimy nawilżacz do pokoju dziecka, warto sprawdzić, czy w ogóle go potrzebujemy. Możemy to zrobić za pomocą miernika poziomu wilgoci, w który wyposażone jest coraz więcej termometrów czy smart gadżetów (np. budzik Bluetooth od Xiaomi).

Jeśli jesteśmy zdecydowani na zakup nawilżacza do pokoju dziecka, to najlepiej jest sięgnąć po taki sam model, jak w przypadku alergików. W pokojach dzieci dobrze sprawdzą się także tradycyjne, niedrogie nawilżacze, ale należy uczulić starsze dziecko, by uważało podczas zabawy — nawilżacz zawieszony na kaloryferze można łatwo zrzucić lub stłuc.