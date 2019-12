4K, Android 9.0, SMART - jaki funkcje powinien mieć nowoczesny TV?

Artykuł sponsorowany

Sprzedaż telewizorów to już ¾ światowych obrotów segmentu elektroniki użytkowej – pod koniec 2018 roku osiągnęła wartość 100 mld euro i 5-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2017. Co ciekawe, ten wzrost to zasługa głównie telewizorów najwyższej jakości, z rozdzielczością 4K i innymi zaawansowanymi technologiami (źródło: https://gfk.netpr.pl/aktualnosci/417871/dalszy-wzrost-swiatowego-rynku-elektroniki-konsumenckiej). Jeśli ktoś szuka właśnie tak innowacyjnego telewizora, powinien zwrócić uwagę na kilka istotnych funkcji.

Wysoka rozdzielczość – 4K Ultra HD

Dominująca rozdzielczość na rynku telewizorów to obecnie 4K – to najszybciej rozwijający się segment odbiorników TV. Według firmy badawczej ABI Research do 2024 roku sprzedaż telewizorów 4K osiągnie globalny poziom 233 mln sztuk. Wynika z tego, że dla większości klientów nowoczesny odbiornik TV powinien być bezwzględnie wyposażony w taką rozdzielczość, tym bardziej że kupowane są telewizory z coraz większą przekątną ekranu. Duży obraz wymaga idealnej jakości, którą zapewnia właśnie standard wysokiej rozdzielczości 4K Ultra HD. Pozwala ona oglądać materiały filmowe o wysokiej rozdzielczości (np. na platformach streamingowych) oraz gier 4K na konsole, które można łatwo podłączyć do telewizora – a takich produkcji jest dostępnych coraz więcej. Obraz o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli dla telewizji) jest wyraźny, ostry i doskonale wyświetla nawet najdrobniejsze detale. Obraz generowany jest z szybkością do 120 klatek/sekundę. Do tego dzięki rozdzielczości 4K można umieścić nawet bardzo duży telewizor w małym pomieszczeniu, ponieważ można siedzieć przed nim blisko.

Funkcje Smart TV

Nowoczesny telewizor powinien być „Smart”. Co to właściwie znaczy? Pod tym terminem kryje się szereg funkcji, które sprawiają, że telewizor staje się inteligentny. Takie urządzenie potrafi o wiele więcej, niż tylko wyświetlać obraz i dźwięk z telewizji naziemnej, dekodera lub innego źródła. Smart TV to dostęp do np. przeglądarki internetowej, a także do różnych serwisów internetowych i aplikacji. Wśród systemów tego rodzaju, podobnie jak w urządzeniach mobilnych, jednym z najpopularniejszych jest również system Android TV (obecnie w wersji 9.0). Przykładem jest telewizor z Androidem Sharp (model 50BL2EA i inne), który dodatkowo posiada certyfikat wystawiony przez Google. Zaletą certyfikacji jest między innymi gwarancja bezpieczeństwa danych. Do tego Android TV umożliwia dostęp do serwisu Google Play Store, a tym samym do wielu aplikacji oraz gier. Pozwala również na współpracę telewizora z głosowym Asystentem Google. Telewizory wyposażone w Android TV obsługują także Chromecast umożliwiający łączenie się odbiornika z innymi urządzeniami (np. smartfonem). Smart TV zmienia zatem telewizor w urządzenie multimedialne, które potrafi się łączyć z Internetem przez Wi-Fi.

Zobacz również: Kto wynalazł telewizję?

Technologia HDR

W nowoczesnych telewizorach, np. sprzęcie TV w ofercie sklepu MediaExpert, już niemal standardem stała się obecność HDR (High Dynamic Range). Jako że to rozwiązanie znacznie zwiększa realizm wyświetlanego obrazu, jest dzisiaj poszukiwane przez klientów. Szczególnie przydaje się, gdy użytkownik ogląda obraz wyświetlany w grach wideo i filmach z dużą paletą barw (np. przyrodniczych). HDR poprawia jakość obrazu tam, gdzie pojawiają się efekty świetlne lub obiekty widoczne w tafli wody. Zwiększana jest jasność dla ciemniejszych obszarów obrazu i przyciemniana – dla zbyt jasnych. Oczywiście technologia HDR najlepiej sprawdza się w połączeniu z 4K Ultra HD.

Idealny dźwięk

Nie można również zapomnieć o funkcjach, które zapewniają wysokiej jakości dźwięk i jego realizm. Dobrej klasy odbiornik potrafi odwzorować niemal kinową jakość dźwięku. System przestrzenny zapewni widzowi poczucie otoczenia odgłosami, natomiast wysokiej klasy głośniki (będące często połączeniem głośnika pełnozakresowego, wysokotonowego tweetera i basowego woofera) zapewnią dynamiczny odsłuch wysokiej jakości. Do tego nowoczesne telewizory wyposażane są w technologie poprawiające jakość dźwięku. Na przykład DTS (Digital Theatre System) umożliwia jego lepszą kompresję i generuje lepszej jakości efekty dźwiękowe choćby w filmach.

Nowoczesny telewizor powinien mieć funkcje, które zapewnią doskonały obraz i dźwięk, a jednocześnie znacznie rozszerzą podstawowe możliwości TV. Taki odbiornik to multimedialne centrum, przy którym cała rodzina może doskonale się bawić.