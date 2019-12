Yoganotch: Czujnik wykorzystujący sztuczną inteligencję. Pomoże w praktykowaniu jogi

Błędne wykonywanie ćwiczeń jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i może utrwalać niewłaściwe dla ludzkiego organizmu nawyki. To z kolei może przynieść pogorszenie stanu fizycznego, a nie spodziewaną poprawę.

Urządzenie, które pozwoli lepiej ćwiczyć

Nie każdy może sobie pozwolić, aby ćwiczyć pod okiem instruktora lub uczęszczać na zajęcia grupowe. W takich przypadkach samodzielne korygowanie błędnych zachowań może stanowić niemałe wyzwanie.

Yoganotch stworzył niewielkie urządzenie, które rozwiąże problemy osób samodzielnie praktykujących jogę. Jest to czujnik, który nosi się na ubraniach. Posiada wbudowaną sztuczną inteligencję, która wspiera rejestrowanie ruchów użytkownika i na tej podstawie dostarcza spersonalizowanych wskazówek odnośnie wykonywanych ćwiczeń.

Yoganotch: Czujnik, który można użyć wszędzie

Czujnik Yoganotch został tak skonstruowany, że można go nosić z dowolną odzieżą. Jego użytkownicy nie muszą korzystać ze specjalistycznego sprzętu, bo wszystkie podpowiedzi i informacje mają w jednym, małym urządzeniu. Oznacza to, że można go zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.

Yoganotch skanuje posturę wykonującego ćwiczenia w przestrzeni 3D. Następnie asystent w mobilnej aplikacji prowadzi interaktywne lekcje jogi, zapewnia bieżące wsparcie i informuje o popełnianych błędach.