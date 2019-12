POWERUP 4.0: Papierowy samolot kontrolowany smartfonem

POWERUP 4.0 to udoskonalona wersja urządzenia. Jej twórcy wzbogacili ją o nowy komputer pokładowy i 2 dodatkowe czujniki: żyroskop i akcelerometr, połączone z 2 silnikami do wektorowania ciągu (co zwiększa jego zwrotność i manewrowość, a samolot może ostrzej wchodzić w zakręty).



POWERUP 4.0: nowa jakość papierowych samolotów

Oznacza to, że POWERUP 4.0 lata znacznie płynniej niż jego poprzednicy. Teraz niesamowite sztuczki i akrobacje można wykonywać po naciśnięciu jednego przycisku.

Asystent lotu pozwala na zabawę dosłownie w każdych warunkach. Z kolei zamontowane oświetlenie LED gwarantuje nowe doświadczenia w trakcie używania POWERUP 4.0 nocą.

POWERUP 4.0: Jak latać?

Samolot wyposażono w jedno przednie i dwa tylne koła. Nadają urządzeniu stylu i ułatwiają start oraz lądowanie. Wszystkimi funkcjami steruje się za pośrednictwem aplikacji na smartfona. Wystarczy przechylić telefon w kierunku, w którym chcesz, aby samolot poleciał.

POWERUP 4.0 waży zaledwie 19 gram. Można go naładować w 10 minut. Urządzenie trafi do sprzedaży w przyszłym roku. Jego cena, w zależności od wybranych opcji wyniesie od około 190 zł do 1000 zł.