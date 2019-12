Retro konsola C64 Mini dostaje współczesny hit. Tak wyglądałby symulator rolnika 30 lat temu

Do miniaturowej wersja kultowego komputera została właśnie opublikowana nowa aktualizacja systemu. Po jej przeprowadzeniu do listy dostępnych gier dołącza "Farming Simulator C64". To pełnoprawna konwersja symulatora znanego z pecetów i konsol.

Wcześniej retro wersja "Farming Simulator" dostępna była tylko z edycją kolekcjonerską "Farming Simulator 19" oraz w sklepie cyfrowym twórców z Giants Software GmbH, gdzie gra kosztuje 5 euro. Teraz może zagrać każdy, kto jest właścicielem C64 Mini.

Kto wie, czy to nie początek nowej mody. Nie tak dawno pewien fan przeniósł niewielkie fragmenty znane z materiałów "Cyberpunk 2077" w erę pierwszego PlayStation za pomocą narzędzia Dreams.

Dreams jest jeszcze we wczesnym dostępie na PS4. To w zasadzie nie dosłownie gra, a narzędzie pozwalające tworzyć własne gry z wielu gatunków (chociażby przygodówki czy samochodówki). Mimo, że wykorzystujemy kontrolery PS4, to ma spoty potencjał. Projekty niekoniecznie muszą być pixelartowe czy retro, można też opracować coś w nowoczesnym stylu grafiki.

Podobnej przeróbki doczekał się "Death Stranding". Przykład C64 Mini pokazuje, że nawet sami twórcy mogą stworzyć retro wersję swojej flagowej serii i wypuścić ją na odświeżonych konsolach. A przecież na rynku jest nie tylko C64 Mini, ale też PSX Mini. Może giganci zauważą potencjał w tej dziedzinie i po amatorskich przeróbkach przyjdzie czas na prawdziwe biznesowe przedsięwzięcie? "Farming Simulator C64" przeciera szlak.

Nie da się jednak ukryć, że większość kupuje nowe wersje starych konsol z powodu klasyków, w które można na nich zagrać. C64 Mini pozwala na współczesnych telewizorach odpalić takie tytuły jak "Boulder Dash" czy "Spin Dizzy".