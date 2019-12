JBL prezentuje pomysł na bezprzewodowe słuchawki, które będą działąć "nieograniczony czas"

W serwisie crowdfundingowym pojawiła się zbiórka na słuchawki JBL Reflect Eternal, które mają być odpowiedzią firmy na problem z krótkim trzymaniem baterii przez słuchawki bezprzewodowe. W teorii rozwiązanie zaproponowane przez producenta ma pozwolić na "nieograniczone" słuchanie.

Według JBL kluczem jest materiał Powerfoyle firmy Exeger, który podobnie jak klawiatury słoneczne Logitech może czerpać energię ze światła pośredniego i wewnętrznego, a nie tylko ze Słońca. Dzięki temu rozwiązaniu firma zapewnia, że tak długo, jak nie będziemy słuchać w całkowitej ciemności, tak długo słuchawki będą się ładować.

JBL szacuje, że półtorej godziny czasu na zewnątrz wystarcza na 68 godzin słuchania, jeśli zaczynasz z całkowicie naładowanym akumulatorem. Firma uważa, że rozwiązanie będzie sprawdzać się również w gorszych warunkach oświetleniowych, np. zimą. Poza tym JBL Reflect Eternal będzie można również ładować w tradycyjny sposób, po podłączeniu ich z pomocą USB. 15 minut ładowania ma zapewnić 2 godziny słuchania muzyki.

Zobacz też: Pomysł na biznes: Słuchawki personalizowane

Słuchawki Reflect Eternal wyposażono w przetworniki o średnicy 40 mm z zakresem częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz, zestaw głośnomówiący, tryb wzmacniający dźwięk otoczenia, parowanie wielu urządzeń i kontrolę nad wybranym asystentem głosowym. Są nawet w klasie IPX4, więc mogą wytrzymać deszcz lub pot na siłowni.

Słuchawki już cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ JBL osiągnęło już swój cel. Obecnie firma zebrała 154 proc. środków, a do końca zbiórki pozostało jeszcze 29 dni (do 14 stycznia). Do końca kampanii słuchawki można kupić za 99 dolarów (później cena rynkowa ma wynosić 165 dolarów). Ich premiera przewidziana jest na październik 2020 roku.