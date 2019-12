Boże Narodzenie: Prezenty na Święta dla dziecka. Nasze TOP 7

Tworząc nasze zestawienie, przejrzeliśmy również oferty sklepów, by sprawdzić, z jakich promocji możemy skorzystać, wybierając prezent dla dziecka. Zobaczcie poniżej nasze propozycje.

Konsola na prezent na Święta

To jeden z najpopularniejszych prezentów na Święta od kilku lat. NA zimowych wyprzedażach znajdziemy zarówno konsole Xbox One, jak i PS4 czy Nintendo Switch. Te ostatnie sprawdzą się świetnie w przypadku młodszych dzieci, ponieważ Nintendo oferuje masę gier rodzinnych, przy których będą się świetnie bawić i starsi i młodsi.

Konsole Xbox One i PS4 to propozycje, które ucieszą każdego miłośnika najnowszych tytułów — bez względu na wiek. Ciekawe promocje znajdziemy m.in. w Media Markt czy RTV Euro AGD, gdzie konsolę kupimy już od 899 zł, a w zestawie z grami za ok. 1099 zł.

Jaką grę na prezent kupić?

Konsola nie należy do najtańszych prezentów, ale młodego gracza z pewnością ucieszą też gry. Boże Narodzenie to świetna okazja, by uzupełnić kolekcje, ponieważ wiele gier jest teraz dostępna w bardzo okazyjnych cenach. Polecamy np. "Star Wars Jedi: Upadłu Zakon" lub nowy "Need For Spped", które trafiły na prawie 50 proc. wyprzedaż np. w sklepach RTV Euro AGD.

Dla młodszych dzieci polecamy np. "Minecraft" dostępne na każdej konsoli i PC a na Switcha, np. "Captain Toad: Treasure Tracker", "Nintendo Super Mario Odyssey" czy "Nintendo Mario Kart 8 Deluxe".

Aparat Instax na prezent

Aparaty Instax to ciekawa opcja na prezent na Święta dla dziecka. Pozwalają na zachowywanie wspomnień w sposób zupełnie inny, jaki ma miejsce z pomocą smartfonów. Aparaty dostępne są w różnych kolorach i wzorach, dzięki czemu nie tylko mogą obudzić w dziecku pasję, ale również po prostu stanowić fajnie wyglądający gadżet. Ceny zaczynają się od ok. 240 zł.

Tablet graficzny dla dziecka

Kolejny pomysł na prezent dla dziecka to tablet graficzny. W zależności od wieku dziecka wybór tego typu sprzetu może być bardzo różnorodny. Najtańsze, bardzo proste modele to dobra propozycja dla najmłodszych, ale warto w tym wypadku się zastanowić, czy nie lepiej zainwestować po prostu w zwykły zestaw do rysowania.

Dla starszych dzieci, u których zauważymy pasję i talent, możemy wybrać niedrogi tablet Wacom lub Huion. To stosunkowo niedrogie rozwiązania, biorąc pod uwagę funkcjonalność oraz stosunek ceny do jakości, np. Tablet graficzny WACOM One By M kupimy za ok. 350 zł. Oczywiście w ofercie Wacon znajdziemy również tablety dla profesjonalistów, ale na tego typu zakupy przyjdzie jeszcze czas.

Smartwatch dla dziecka na Święta

O tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze smartwatch pisaliśmy szerzej tutaj. Jednak warto zauważyć, że smartwatch dla dziecka będzie pełnił zazwyczaj nieco inną funkcję.

Propozycje dla najmłodszych to zwykle koszt od 150 do 300 zł, a zegarki wyglądają kolorowo i są solidniejsze, podobnie jak zegarki sportowe — muszą w końcu wytrzymać dziecięce pokłady energii. Nastolatki mogą jednak preferować już smartwatch "dla dorosłych", ale również i te modele można kupić już w okolicy 150 zł.

Elektryczna deskorolka lub hulajnoga

Hulajnoga elektryczna lub deskorolka to propozycja na prezent dla nieco starszego dziecka. Najtańsze modele to koszt ok. 400–500 zł, tak więc gadżet nie należy do najtańszych.

Warto pamiętać, że dla nieco młodszego użytkownika należy wybrać hulajnogę elektryczną dla dziecka. Są o wiele mniejsze i lżejsze. Nie rozpędzają się również do tak dużych prędkości. Zwykle są to również kolorowe modele, które dopasowane są do gustu młodszych użytkowników.

Klocki LEGO na prezent na Święta

Na koniec coś, co ucieszy dziecko w niemal każdym wieku. Klocki to ponadczasowy prezent, którym młody człowiek może bawić się nawet przez lata. To świetny przykład zabawy połączonej z nauką i rozwojem wielu umiejętności. Niektóre zestawy oferują również możliwość zaprogramowania ruchomych elementów pojazdów i robotów. Te ostatnie to koszt kilkuset złotych, ale nawet małe, tańsze zestawy mogą sprawić dzieciom wiele radości.