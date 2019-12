Jaki tablet do rysowania? Podpowiadamy, jak wybrać swój pierwszy tablet graficzny

Tablet do rysowania może być świetną alternatywą dla osób, które chcą dopiero nauczyć się rysować lub chcą spróbować sił z użyciem nowych technik. Doskonale nadają się zarówno do rysowania, jak i obróbki grafiki czy zdjęć. Na rynku znajdziemy wiele tabletów graficznych — zarówno bezekranowych, jak i tych z ekranem, a ich ceny wahają się od ok. 300 zł do kilku tysięcy. Po jaki model powinien sięgnąć początkujący rysownik?

Jaki tablet do rysowania dla początkujących?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że na rynku mamy do wyboru dwa rodzaje tabletów do rysownia:

* bezekranowe tablety graficzne;

* ekranowe tablety graficzne.

Bez względu jednak, które rozwiązanie wybierzemy — tablet graficzny musi zostać podłączony do komputera lub laptopa.

Bezekranowe tablety graficzne są najmniej zaawansowanymi rozwiązaniami i dla początkujących mogą być również trudne w obsłudze. Dlaczego? Ponieważ zaburzony zostaje naturalny sposób rysowania — korzystając z tabletu, który leży na biurku, musimy patrzeć na ekran monitora komputera lub laptopa, a nie tam, gdzie podąża nasza ręka.

Tego typu tablety są jednak stosunkowo tanie, a ich ceny zaczynają się już w okolicy 300 zł. Są to rozwiązania bardzo precyzyjne, czułe i dobrze reagują na nacisk piórka. Z tego względu są cenione przez osoby zajmujące się fotografią, jednak do nauki rysowania czy dla początkujących grafików może to rozwiązanie okazać się mniej wygodne.

Tablet do rysowania ekranowy (fot. Huion)

Ekranowe graficzne tablety to zdecydowanie większy segment rynku i obecnie najbardziej cenione rozwiązanie przez zawodowych grafików i ilustratorów. Chociaż są droższe, to dla wielu osób będą lepszym rozwiązaniem na początku przygody z grafiką cyfrową. Solidne modele można kupić w okolicy 1500 zł, chociaż profesjonaliści znajdą też modele za 3–4 tysiące złotych. Rysując, możemy podążać wzrokiem za ręką, ponieważ nasz rysunek jest wyświetlany na tablecie.

Tablet do rysowania — na co zwrócić uwagę?

Do najważniejszych parametrów, na jakie należy zwrócić uwagę, wybierając tablet graficzny są:

* powierzchnia robocza i proporcje

* rozmiar tabletu

* dokładność rysika — wysokość odczytu i jego czułość nacisku

* próbkowanie — określa z jaką dokładnością odwzorowany zostanie ruch rysika na ekranie

Wielkość czy proporcje tabletu to często kwestia indywidualnych upodobań. Najczęściej powierzchnia robocza odpowiada rozmiarom papieru A4, A5 lub A6. Te w formacie A4 będą prawdopodobne najwygodniejsze dla początkujących.

Bezekranowy tablet graficzny - "klasyczny" tablet do rysowania (Fot. Huion)

Tablet graficzny Wacom i Huion

Na polskim rynku królują przede wszystkim dwie marki - Wacom i Huion. Ten pierwszy jest pionierem w technologii i rozwiązaniach dedykowanym artystom. W ofercie znajdziemy zarówno droższe modele dla profesjonalistów, jak i można niedrogie tablety bezekranowe.

Huion oferuje produkty o wiele bardziej przystępne cenowo — modele ekranowe są ok. 3 razy tańsze niż te Wacoma. Ich funkcjonalność jest bardziej ograniczona, ale dla początkującego rysownika są świetną alternatywą do drogiej oferty Wacoma. Znajdziemy w nich wszystko, co jest potrzebne, by zacząć rysować.

iPad, jako tablet graficzny — czy to się sprawdza?

Zwykłe mobilny tablet nie będzie sprawdzał się, jeśli chcemy na nich rysować. Jednak iPad i iPad Pro od Apple'a lub Surface Pro od Microsoftu mogą być dobrą alternatywą dla klasycznego tabletu graficznego.

Zarówno Apple, jak i Microsoft dołożyli wszelkich starań, by urządzenia pozwalały na wygodne rysowanie, obróbkę zdjęć czy modyfikowanie grafiki. Dużym plusem jest to, że taki tablet może być też używany do innych celów. Surface Pro dodatkowo może zastąpić tradycyjny komputer.

Kupując pierwszy tablet do rysowania, nie powinniśmy kierować się wyłącznie ceną. Najtańsze modele mogą nas szybko odrzucić od grafiki cyfrowej. Z drugiej strony na aukcjach znajdziemy często używane tablety — jednak przy takich zakupach warto uważać, ponieważ sprzęt może być już mocno zużyty. Planując zakup, powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim nasze potrzeby.

