Puma tworzy obuwie dla aktywnych...graczy. Cena nie zachęca

Są komputery gamingowe, krzesła dla graczy… Teraz przyszła pora na buty. 160 dolarów, czyli ok 614 zł przyjdzie zapłacić graczom, którzy będą chcieli zakupić… kapcie dla graczy. Propozycja, którą zaprezentowała Puma to obuwie wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Czym się wyróżnia?

Jak twierdzi producent obuwie "zapewnia płynny komfort, wsparcie i przyczepność, dzięki czemu gracze mogą dostosować się do różnych aktywnych trybów gry i grać jak najlepiej".

Trudno sobie wyobrazić, by gracze konsolowi potrzebowali butów, które zapewnią wsparcie podczas rozrywki. Jednak być może Puma stworzyła je z myślą o osobach grających w gry ruchowe jak "Just Dance" czy trenujących z "Ring Fit Adventure".

Puma podkreśla wysoką jakość wykonania produktu oraz zastosowanie w nich nowoczesnych "oddychających" materiałów. Obuwie na pewno wygląda ciekawie, jednak czy jest warte ponad 600 zł? Dajcie znać, co sądzicie.

