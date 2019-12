Tablety do rysowania dla dzieci. Idealny prezent na najmłodszych

Tablety do rysowania dla dzieci to jeden z lepszych prezentów, który możemy podarować najmłodszym. Urządzenie bez wątpienia należy do tych, które łączą przyjemne z pożytecznym. Sprzęt dostarczy naszym pociechom masę frajdy, rozwinie przy tym sporo zdolności, a być może, odkryje ich największe talenty.

Tablety graficzne bardzo często kojarzą się nam z profesjonalnym sprzętem, na który trzeba przeznaczyć niemałą kwotę. To prawda, pod warunkiem, że jesteśmy grafikami, a urządzenie ma przyczynić się do rozwoju naszej kariery. Sprzęt dla początkujących, tym bardziej dla najmłodszych, jest o wiele prostszy w obsłudze, nadal robi wrażenie i nie wydamy na niego majątku.

Najprostsze tablety graficzne dla dzieci to zwykłe notatniki elektroniczne, których ekran reaguje na siłę nacisku pióra używanego przez dzieci do pisania lub rysowania. Popularnie nazywa się je unowocześnioną wersją znikopisu. W bardziej rozbudowanych wersjach urządzenia wyposażone są w ekrany LCD, a do rysowania służą rysiki lub specjalne mazaki.

Na tabletach graficznych dzieci mogą malować, rysować i pisać, a następnie zmazywać i tworzyć na nowo. To zabawa, która nigdy się nie nudzi, sprawia dużo frajdy, a jednocześnie kształci wiele zdolności u naszych pociech. To także idealny sposób na oszczędzanie papieru.

Tablety graficzne dla dzieci nie należą do drogich urządzeń. Aby zadowolić najmłodszych i obudzić w nich chęć do twórczości wystarczy sprzęt za maksymalnie 200 złotych. Te najtańsze kupimy już nawet za 40 złotych. Poniżej prezentujemy kilka propozycji:

* Tablet graficzny Xp-Pen Star G430S — dostępny na empik.com za 119 złotych

* Tablet Trust Wizz — dostępny w RTV Euro AGD za 39,99 złotych

* Notatnik cyfrowy Boogie Board Jot 4.5 — dostępny w Media Expert za 89,99 złotych

* Tablet graficzny Wacom One — dostępny w Media Expert za 199,99 złotych

* Tablet graficzny Platinet 8.5 cala 45024 — dostępny w Media Markt za 34,99 złotych

