Jaki uchwyt do telefonu wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Uchwyt do telefonu znacznie ułatwia korzystanie ze smartfona podczas jazdy. Przede wszystkim zapewnia łatwiejszy dostęp do nawigacji oraz pozwala szybko kliknąć coś na ekranie telefonu, bez konieczności odrywania się od jazdy.

O ile wygląd i wykończenie uchwytu na telefon to kwestia indywidualna, to wybierając odpowiedni model należy zwrócić uwagę na jego funkcjonalność. Przede wszystkim urządzenie musi zapewniać wygodny dostęp do smartfona oraz odpowiednie zabezpieczać telefon przed ewentualnym wypadnięciem czy uszkodzeniem.

Jaki uchwyt do telefonu — rodzaje

Na rynku znajdziemy różne modele uchwytów do telefonu i każde z rozwiązań ma zarówno wady, jak i zalety. Warto zwrócić uwagę na to, na czym najbardziej nam zależy i z jakich funkcji telefonu będziemy podczas jazdy najczęściej korzystać.

Uchwyt samochodowy na szybę (z przyssawką) - to zdecydowanie jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Kierowcy często decydują się na to nie, ponieważ umożliwia wygodne spoglądanie na telefon bez konieczności odrywania wzroku z drogi. Umieszczenie telefonu na szybie dodatkowo ułatwia korzystanie z nawigacji GPS. Kolejnym plusem jest stabilność, jaką zapewnia ten rodzaj uchwytu, co idzie w parze z łatwością montażu i demontażu.

Decydując się na uchwyt do telefonu montowany na szybie należy jednak wziąć pod uwagę, że umieszczony w nieprawidłowym miejscu, będzie ograniczał pole widzenia. Tańsze modele mogą mieć również słabszą przystawkę, co wpłynie na stabilność uchwytu.

Uchwyt do telefonu montowany na szybie (fot. Pexels)

Uchwyty samochodowe montowane do kratki nawiewu nie ograniczają widoczności i umożliwiają łatwy dostęp do urządzenia. Nie są jednak tak popularne, jak modele montowane na szybie przede wszystkim dlatego, że uchwyt może uszkodzić kratkę wentylacyjną. Nawet jeśli do tego nie dojdzie, to uchwyt zasłania część otworu wentylacyjnego, co wpływa na pogorszenie wentylacji w kabinie. Taki uchwyt jest również trudniej zamontować, ponieważ zdarza się, że nie pasuje do kratki wentylacyjnej naszego auta.

Kolejną propozycją producentów są urządzenia montowane do deski rozdzielczej - uchwyty montowane magnetycznie lub specjalne maty antypoślizgowe. Uchwyt magnetyczny jest bardzo niewielki, a telefon trzyma się na miejscu za pomocą bardzo mocnego magnesu neodymowego.

Niestety największą wadą uchwytów magnetycznych jest niestabilność smartfona umieszczonego w nim — wiele modeli po nie trzyma się dobrze ze względu na typ obudowy. Dodatkowo eksperci zwracają uwagę, że magnetyczne uchwyty na telefon mogą powodować zakłócenia w pracy nawigacji GPS.

Maty antypoślizgowe również nie dają dużej przyczepności, ale mogą stanowić alternatywę dla osób, które nie chcą w inny sposób montować telefonu. Plusem jest łatwość montażu uchwytu oraz swobodna zmiana pozycji urządzenia. Dodatkowo telefon nie ogranicza nam widoczności, jak to może mieć miejsce w przypadku innych rozwiązań.

Ostatnim i najmniej popularnym rozwiązaniem jest uchwyt do telefonu montowany na kierownicy. Plusem jest niewątpliwie łatwy dostęp do smartfona, jednak wielu kierowców zwraca uwagę na to, że tak zamontowany telefon rozprasza uwagę. Dodatkowo wiele smartfonów poprawnie działa tylko w pozycji pionowej lub poziomej, a niektóre urządzenia mogą gubić sygnał GPS przy gwałtownych skrętach.

Na co zwrócić uwagę, wybierając uchwyt do samochodu

Bez względu na to, jaki uchwyt na telefon wybierzemy, bardzo ważne jest by zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim nie należy lekceważyć jakości wykonania uchwytu. Im lepsza jakość tym uchwyt jest bezpieczniejszy w użytkowaniu, a jego trwałość jest większa. Tym samym nasz smartfon jest mniej narażony na upadek — tani plastik, pianka czy gumy szybko się wyrabiają, co może prowadzić do obluzowania się smartfona.

Przed zakupem powinniśmy zwrócić uwagę również na wymiary uchwytu, jak i kompatybilność z naszym smartfonem. Wiele rozwiązań jest uniwersalnych, ale zdarzają się takie, które nie będą pasować rozmiarem do naszego telefonu. Telefon musi dobrze leżeć w uchwycie, a ten z kolei nie może przeszkadzać nam podczas jazdy.

Na koniec warto zwrócić uwagę na to, by uchwyt dało się łatwo ustawić, dzięki czemu o wiele prościej będzie nam znaleźć optymalną pozycję dla telefonu. Tym sposobem zyskamy lepszy dostęp do podstawowych funkcji — nawigacji czy trybu głośnomówiącego.

Jaki uchwyt do telefonu do nawigacji?

Wielu kierowców korzystających z uchwytów samochodowych przede wszystkim do nawigacji, wybiera modele montowane na szybie. Dzięki temu telefon ma najmniej problemów z łapaniem silnego sygnały GPS. Jednocześnie tak umiejscowiony telefon daje dobrą widoczność zarówno na trasę na drodze, jak i na tę wyświetlaną na ekranie smartfona.