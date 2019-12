Jaki pulsometr wybrać? Sprawdź, co warto wiedzieć przed zakupem

Pulsometr przede wszystkim służy do mierzenia tętna, co jest bardzo przydatne podczas treningów. Dzięki temu o wiele łatwiej jest dobrać odpowiednią intensywność ćwiczeń tak, by osiągnąć najlepsze rezultaty. Za duże tempo treningu może niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie, a zbyt małe — nie przynieść oczekiwanych efektów.

Jednak pulsometr przyda się nie tylko podczas treningów interwałowych. Możemy ich używać podczas joggingu, jazdy na rowerze, pływania czy spacerów. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pulsometrów, z których możemy wybierać. Niektóre z nich to bardzo proste urządzenia, inne oferują nieco więcej funkcji.

Pulsometr — jaki rodzaj wybrać?

Pulsometr klasyczny to dwuczęściowe urządzenie, które składa się z:

* czujnika montowanego na klatce piersiowej

* zegarka — wyświetlającego zmierzone parametry.

Obie części urządzenia komunikują się ze sobą bezprzewodowo, dzięki czemu nie utrudniają poruszania się. Ten typ pulsometru jest bardzo dokładny, dzięki czemu sprawdzi się niemal w każdym rodzaju sportu.

Pulsometr jednoczęściowy zapewnia mniejszą dokładność, ale sprawdza się w większości przypadków. Zakłada się go na rękę, szyję lub palec.

Jaki pulsometr na rower?

Osobną grupą urządzeń są pulsometry dla rowerzystów. Większość modeli oprócz pomiaru tętna, pełnią również rolę licznika rowerowego. Całe urządzenie składa się z trzech elementów: czujnika montowanego na ramie roweru, paska montowanego wokół klatki piersiowej oraz licznika montowanego na kole roweru.

Oczywiście klasyczny pulsometr również sprawdzi się w przypadku rowerzystów. Warto to wziąć pod uwagę, jeśli liczymy się z wydatkami. Pulsometry rowerowe to koszt co najmniej 300 zł, podczas, gdy klasyczne urządzenia możemy kupić już w okolicy 100–150 zł.

Jaki pulsometr do biegania?

Nie każdemu biegaczowi będzie potrzebny pulsometr, ale przydaje się zwłaszcza dla tych osób, które planują regularnie trenować. Na początku przygody z bieganiem nie ma jednak sensu inwestować w bardzo drogie zegarki sportowe (ich cena może przekraczać nawet 1000 zł).

Dobrym rozwiązaniem będą pulsometry Times, Garmin, Polar czy Sigma lub Suunto. Początkującemu biegaczowi wystarczy model za 150–300 zł, w zależności od tego, jak dużo jesteśmy w stanie przeznaczyć na pulsometr. Ważne, jest by zwrócić uwagę na najważniejsze funkcje, jakie powinno oferować urządzenie.

Pulsometr — najważniejsze funkcje

Oferta pulsometrów jest bardzo szeroka, ale najważniejsze jest to, aby urządzenie spełniało dobrze swoją podstawową rolę.

* pomiar tętna

* ustalenie minimalnego i maksymalnego tętna (HRmax)

* sygnalizacja dźwiękowa.

Jeżeli poszukujemy bardziej uniwersalnego urządzenia, które będzie pełniło więcej funkcji, warto zainteresować się urządzeniami wyposażonymi w:

* zegarek

* stoper

* licznik spalonych kalorii

* GPS.

Jaki pulsometr wybrać?

Planując zakup pulsometru, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii, by urządzenie służyło nam jak najdłużej i jak najlepiej.

* rodzaj pulsometru — to zdecydowanie najważniejszy wybór, jaki powinniśmy podjąć świadomie

* funkcjonalność — zastanówmy się, jakich funkcji rzeczywiście potrzebujemy, by nie przepłacać za urządzenie, którego nie wykorzystamy w pełni

* obudowa — ma być nie tylko atrakcyjna, ale również wytrzymała

* wyświetlacz — warto zwrócić uwagę na jego wymiary, czytelność oraz czy jest podświetlany

* wodoodporność

* cena i marka

* kompatybilność z aplikacjami sportowymi (w droższych modelach)

Chociaż funkcję pulsometru coraz częściej starają się oferować opaski sportowe i smartwatche, to czasem prostsze rozwiązanie, jakim jest pulsometr może okazać się o wiele skuteczniejsze.