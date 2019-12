Jaki smartwatch do iPhone'a wybrać? Nie tylko Apple Watch

Smartwatch to nie tylko zegarek — urządzenie będzie przedłużeniem funkcji oferowanych przez iPhone'a. Możemy na nim sprawdzać powiadomienia, czytać maile i smsy czy aktualizować status na portalach społecznościowych. Jeśli się do niego przyzwyczaimy, to znacznie rzadziej będzie trzeba sięgać po telefon.

Jaki smartwatch do iPhone'a? Apple Watch

Najlepszym wyborem dla posiadaczy iPhone'a będzie smartwatch od Apple, czyli Apple Watch. Urządzenie zapewni najszybszą synchronizację ze smartfonem, a przy tym zgodność oprogramowania umożliwi skorzystanie z wszystkich najważniejszych funkcji smartwatcha.

Niestety Apple Watch to produkt drogi, a nie rozszerza funkcjonalności telefonu. Oferuje jedynie łatwiejszy dostęp m.in. do powiadomień. Jeśli jednak zależy nam na produkcje Apple, to ciekawą alternatywą będzie tańszy Apple Watch Sport. Ma większość potrzebnych funkcji, a przy tym jest znacznie tańszy. Dla wielu osób będzie też atrakcyjną opcją, ponieważ cechuje go lekka aluminowa konstrukcja i ekran o bardzo dobrej widoczności m.in. w intensywnym świetle.

Apple Watch oferuje również szereg możliwości personalizacji zegarka. Do wyboru mamy kolorowe paski, bransoletki czy różne wyglądy tarczy smartwacha. Niektóre modele charakteryzuje typowy minimalistyczny, surowy design — inne z kolei będą prezentować się bardzo elegancko. Oczywiście wygląd zegarka to kwestia indywidualna, ale warto wziąć pod uwagę, że niektóre opcje są znacznie droższe od innych.

Smartwach do iPhone'a od konkurencji

Ze względu na cenę urządzeń Apple, wielu użytkowników iPhone'ów decyduje się na smartwatcha od innego producenta. Warto jednak na wstępie zaznaczyć, że wiele produktów tego typu nie jest w pełni kompatybilna z iPhone'm, co znacznie uszczupla funkcjonalność zegarka.

Jeśli jednak zależy nam na najbardziej podstawowym zastosowaniu smartwatcha, to możemy sięgnąć nawet po rozwiązania od mniej znanych producentów, którzy zaczynają się specjalizować z inteligentnych zegarkach współpracujących z produktami Apple. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup, należy sprawdzić czy dany smartwatch jest (a jeśli tak, to na ile) kompatybilny z iPhonem i jakie konkretnie funkcje możemy wykorzystać.

Zazwyczaj decydując się na zegarek od innego producenta musimy zrezygnować z funkcji oferowanych przez Siri — asystenta głosowego Apple. Warto również przejrzeć recenzje danego urządzenia, by mieć pewność, że urządzenie dobrze współpracuje z iPhonem, a nie wierzyć jedynie na słowo producenta.

Jaki smartwatch do iPhone'a wybrać? Ranking

Jeśli nie decydujemy się na zakup Apple Watcha, to poniżej przedstawiamy najciekawsze propozycje od innych producentów:

* Samsung Galaxy Watch

* Samsung Galaxy Watch Active 2

* Huawei Watch GT 2 Classic

* Xiaomi Amazfit GTS

* Xiaomi Amazfit 2

Jaki smartwatch wybrać do iPhone'a? Przede wszystkim warto zastanowić się na jakich funkcjach zegarka zależy nam najbardziej oraz ile jesteśmy w stanie wydać na gadżet. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wyboru najlepszego smartwatch - sprawdźcie koniecznie nasz pełen poradnik.

