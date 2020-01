Najlepsza opaska sportowa - ranking 2019. Zobacz, jaki smartband wybrać

Najlepsza opaska sportowa to taka, która będzie spełniała swoją rolę w sytuacajch, kiedy jest nam najbardziej potrzebna. Jej funkcjonalność jest często znacznie mniejsza niż ta, jaką oferują smartwatche, jednak dla niektórych może to być główna zaleta gadżetu. Tego typu urządzenia są również znacznie tańsze niż inteligentne zegarki czy klasyczne pulsometry, co dodatkowo przemawia na ich korzyść.

Najlepsza opaska sportowa — ranking 2019

Oferta smartbandów jest zróżnicowana i bardzo szeroka. Wybraliśmy dla was 7 modeli, które naszym zdaniem są warte uwagi.

* Smartband Xiaomi Mi Band 3, ok. 90 zł

* Smartband Honor Band 4, ok 140 zł

* Smartband Xiaomi Mi Band 4, ok. 150 zł

* Smartband Garett Electronics Fit 14, ok. 200 zł

* Smartband Huawei Band 3, ok. 250 zł

* Smartband Garmin Vivosmart 3, ok. 350 zł

* Smartband Samsung Galaxy Fit, ok. 400 zł

Najlepsze opaski sportowe, czyli te, które cieszą się najlepszymi ocenami klientów, to smartbandy od takich firm jak Xiaomi, Garett czy Lamax. Klienci chwalą sobie przede wszystkim w nich stosunek ceny do jakości opaski sportowej.

O wiele większą funkcjonalność oferują jednak produkty m.in. Garmin, Samsung czy TomTom. Trzeba się jednak przygotować na to, że zazwyczaj są to produkty znacznie droższe niż opaski sportowe konkurencji.

Xiaomi Mi Band 4 (fot. Materiały prasowe)

Najlepsza opaska sportowa — na co zwrócić uwagę?

Jednak zanim zdecydujemy się na zakup, warto się zastanowić, jakiego produktu poszukujemy. Wybór może być jednak łatwiejszy niż w przypadku smartwatcha, ponieważ nie są to urządzenia aż tak zaawansowane. Jednak by smartband spełniał nasze oczekiwania warto zwrócić uwagę na:

* wodoszczelność - nie tylko przyda się na basenie, ale również podczas treningów na zewnątrz, jeśli złapie nas ulewa; dobierając model, który spełni nasze oczekiwania, należy zwrócić uwagę na stopień wodoszczelności opaski sportowej oznaczony specjalnymi normami;

* łączność - większość modeli wyposażona jest w komunikację Bluetooth (najczęściej w standardzie 4.0), ale zdarzają się również te z Wi-Fi i NFC;

* design - to oczywiście kwestia indywidualna — warto wybrać model, który będzie przyjemny dla oka;

* funkcjonalność - różnica w cenie poszczególnych modeli opasek sportowych zależy od ich funkcjonalności; najprostsze modele będą monitorować naszą aktywność podczas treningu, jednak są również takie, które mogą liczyć spalone kalorie czy monitorować naszą całodobową aktywność, w tym jakość snu.

Bez względu na to, czy zaczynacie treningi w związku z noworocznymi postanowieniami, czy też od dłuższego czasu planujecie zakup smartbanda — mamy nadzieję, że nasz ranking pomoże wam wyborze.