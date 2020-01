Jaki licznik rowerowy z GPS kupić? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Licznik rowerowy z GPS to jeden z najczęściej wybieranych gadżetów rowerowych. Jest to bez wątpliwie przydatne akcesorium, które pozwoli nam nie tylko odnaleźć najlepszą trasę, ale także śledzić parametry jazdy. Korzystają z nich zarówno amatorzy, jak i zawodowcy, chociaż oczywiście w zależności od intensywności treningów, wybierają oni różne urządzenia.

Licznik rowerowy — co warto wiedzieć?

Oferta liczników rowerowych znacznie zwiększyła się w ostatnich latach i teraz obejmuje urządzenia od tych najprostszych, do tych z zaawansowaną elektroniką, w tym nawigacją GPS. Ze względu na funkcjonalność tego typu urządzeń wyróżniamy:

* podstawowe liczniki rowerowe

* liczniki zaawansowane, które dodatkowo mogą pełnić rolę np. pulsometru

* komputery rowerowe — analizujące np. skuteczność naszego treningu

* nawigacje rowerowe z GPS

Liczniki rowerowe możemy podzielić przede wszystkim również na bezprzewodowe i przewodowe. Te pierwsze są bardziej narażone na ryzyko uszkodzenia podczas jazdy w trudnym terenie, ale często są sporo tańsze.

Jaki licznik rowerowy z GPS kupić?

Licznik rowerowy z GPS to rozwiązanie najbardziej zaawansowane, a co za tym idzie — najdroższe. Dlatego przed zakupem warto się zastanowić, czy faktycznie jest to sprzęt, którego poszukujemy. Jeśli jesteśmy zdecydowani, to przed zakupem powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na kilka podstawowych kwestii.

Licznik rowerowy z GPS łatwo doprowadzi nad do celu, ale tylko w momencie, kiedy będzie miał aktualne mapy. Dlatego pierwszą rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę przez zakupem są posiadane mapy oraz łatwość i częstotliwość ich aktualizacji. Warto mieć na uwadze, że wiele tańszych modeli nie ma wbudowanych map i trzeba będzie je zakupić osobno. Powinno mieć to znaczenie zwłaszcza dla osób, które często jeżdżą np. po drogach lub szlakach górskich.

Kolejna kwestia, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę to obsługiwane standardy łączności bezprzewodowej. Od kilku lat w kolarstwie standardem jest łączność ANT+, która wcześniej dostępna była jedynie dla produktów Garmin - teraz korzystają z niej również inni producenci.

ANT+ pozwoli podłączyć się z dowolnym czujnikiem kadencji, prędkości czy mocy, który obsługuje ten standard — a warto wspomnieć, że jest to większość producentów specjalizujących się w sprzętach dla kolarzy.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, czy licznik rowerowy z GPS obsługuje także łączność Bluetooth oraz Wi-Fi. Z ich pomocą łatwo jest zsynchronizować urządzenie np. z aplikacją w telefonie. Niektórzy producenci wprowadzają na rynek nawet nawigacje rowerowe, które pozwalają obierać powiadomienia ze smartfona, w tym wiadomości SMS czy sprawdzanie pogody. Należy jednak pamiętać, by nie rozpraszać się za bardzo podczas jazdy.

Ostatnimi rzeczami, na jakie warto zwrócić uwagę, są kwestie techniczne urządzenia. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę wytrzymałość baterii (modele na rynku trzymają na baterii od ok. 10 do 20 godzin). Dobrze jeśli licznik rowerowy ma wytrzymałą obudowę i jest wodoodporny.

Licznik rowerowy z GPS jako wsparcie treningu

Wiele urządzeń ze średniej i wyższej półki sprawdzi się również jako pewnego rodzaju asystent treningowy. Licznik rowerowy z GPS może być wyposażony np. Strava Live Segments, czyli system informujący nas, kiedy docieramy do segmentu Stravy. Ten element zdrowej rywalizacji może zmobilizować nie jednego kolarza.

Zakup licznika rowerowego z GPS i ANT+ daje również ogromne możliwości przy konfigurowaniu innych czujników. Niektóre modele pozwalają nawet rywalizować z wirtualnymi partnerami.

Na koniec przypominamy, że przed zakupem urządzenia powinno się zwrócić uwagę na to, czy urządzenie jest wyposażone tylko w moduł GPS, czy ma również wgrane mapy. Zanim sięgniemy po atrakcyjną cenowo ofertę, koniecznie zwróćmy uwagę, jaki sprzęt kupujemy.

