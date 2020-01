Xiaomi Mi Watch Color. W końcu ujrzał światło dzienne

Smartwatch od Xiaomi to kolejna propozycja dla fanów tego typu urządzeń. Mi Watch Color został wyposażony w okrągły wyświetlacza AMOLED. Jego średnica wynosi 1,39 cala, a rozdzielczość to 454×454 pikseli. W odróżnieniu od Xiaomi Mi Watch nie posiada systemu Wear OS by Google.

Xiaomi Mi Watch Color – różne konfiguracje



Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych — Fashion Silver i Elegant Black. Można do niego dokupić 7 rodzajów pasków i wybrać z opcji aż 110 różnych, cyfrowych tarcz (o średnicy 46,2 mm). Producenci twierdzą, że to daje możliwość stworzenia 1540 kombinacji wzorów i kolorów.

Urządzenie posiada oczywiście Bluetooth 5.0, wbudowany GPS GLONASS i zapewnia wodoszczelność do głębokości 50 metrów. Jego bateria ma wytrzymać do 14 dni w trybie działania, do 22 dni w trybie czuwania i do 22 godzin w trybie sportowym.

Xiaomi Mi Watch Color pozwoli m.in. na monitorowanie aktywności fizycznej i podstawowych funkcji organizmu np. aktywności snu czy pulsu.

Xiaomi Mi Watch Color – kusząca cena

Nowa propozycja od Xiaomi jest zaskakująco tania. Według oficjalnych informacji kosztuje 799 juanów, czyli około 430 zł. Można więc powiedzieć, że Xiaomi Mi Watch Color to urządzenie praktycznie dla każdego. Na razie nie wiadomo, czy trafi do sprzedaży na inne rynki.