Super X-Fi Gen2: nadchodzi wyższy poziom słuchawek holograficznych

ok po premierze Super X-Fi, podczas której technologia zdobyła piętnaście nagród Best of CES, głównie za sprawą przełomowej holografii słuchawek Super X-Fi, firma Creative Technology zaprezentuje zupełnie nowy profil audio Super X-Fi Gen2, który zawiera kluczowe ulepszenia aby zapewnić użytkownikom bardziej naturalne wrażenia dźwiękowe w słuchawkach niż było to możliwe kiedykolwiek wcześniej.