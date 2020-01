5 uniwersalnych pomysłów na prezent

Zegarki

Luksusowe, sportowe, eleganckie i casualowe – zegarki to jeden z najbardziej uniwersalnych pomysłów na prezent, który możemy dostosować zarówno do okazji, jak i do osoby. Zegarki z bransoletą w odcieniu złota lub srebra oraz migoczącą drobnymi kryształkami kopertą z pewnością oczarują niejedną kobietę. Ich biżuteryjny charakter będzie odpowiedni na wyjątkowe okazje, takie jak urodziny czy rocznica ślubu. Z kolei panowie zwracają uwagę nie tylko na atrakcyjny wygląd swoich zegarków, ale także ich dodatkowe funkcjonalności – wodoszczelny zegarek typu diver z podświetleniem LED będzie zatem przydatnym gadżetem na co dzień i podczas wakacyjnych podróży. Dla miłośników klasyki idealne będą zegarki na skórzanym pasku w kolorze uniwersalnej czerni lub innych modnych odcieniach, takich jak butelkowa zieleń czy magnetyczny fiolet. Zegarki świetnie sprawdzą się również jako prezent dla dziecka na komunię czy upominek gwiazdkowy dla nastolatka, szczególnie jeśli zdecydujemy się na model z kolorowymi wskazówkami lub oryginalnym napisem.

Słuchawki

Jakość dźwięku to jeden z najważniejszych parametrów, który ma znaczenie podczas wyboru słuchawek; zakup odpowiedniego modelu zależy jednak również od ich przeznaczenia. Do smartfona czy odtwarzacza mp3 najczęściej wybierane są słuchawki douszne i wkładane nieco głębiej słuchawki dokanałowe, które lepiej wytłumiają szumy z otoczenia. Do domowego relaksu przy muzyce czy gier wiele osób preferuje słuchawki nauszne lub jeszcze większe – wokółuszne. Podczas wyboru słuchawek warto zwrócić uwagę również na takie praktyczne aspekty, jak długość przewodu, która umożliwi swobodne słuchanie muzyki z komputera. Wygodnym rozwiązaniem są słuchawki bezprzewodowe, w których można np. swobodnie sprzątać czy poruszać się po mieszkaniu bez obaw, że nagle poczujemy gwałtowne szarpnięcie.

Akcesoria do kawy i herbaty

Coraz więcej osób zwraca uwagę na jakość przygotowywanej kawy i herbaty, w związku z czym parzenie popularnej kawy mielonej czy zalewanie herbaty ekspresowej wrzątkiem powoli odchodzi do przeszłości. Kawiarka lub french press to wspaniały sposób, aby w domowym zaciszu przygotować pyszne w smaku espresso. Zwolennikowi herbaty przyda się natomiast zaparzacz lub porcelanowy imbryk do przyrządzania pysznego herbacianego naparu. Uniwersalnym podarunkiem są też kubki, które producenci często przygotowują w wersjach dedykowanych np. dla szefa, przyjaciela, partnera, na Dzień Mamy czy Dzień Ojca.

Gadżety i prezenty elektroniczne

Technologia na stałe zagościła w naszych domach. Niemal każdy ma dziś własny smartfon, a zdecydowana większość ludzi korzysta także z laptopa lub tabletu. Wciąż jednak możemy obdarować bliską osobę urządzeniem, którego jeszcze nie posiada, a które znacznie uprzyjemni jej życie. Świetnym gadżetem są na przykład inteligentne zegarki – smartwatche, które kompatybilnie współpracują ze smartfonami. Ekran takich zegarków informuje o przychodzących połączeniach, SMS-ach czy nowych wydarzeniach na Facebooku. Ich funkcjonalności pozwalają również na pomiar pulsu oraz liczenie pokonanych kilometrów i spalonych kalorii, co z pewnością docenią sportowcy.

Gry

Ciekawa gra na konsolę z pewnością będzie wymarzonym upominkiem dla każdego miłośnika tej rozrywki. Którą z nich wybrać na prezent? Jeśli jesteście w tej dziedzinie laikami, najlepiej najpierw przejrzyjcie kilka rankingów i wybierzcie coś z polecanych nowości. Pamiętajcie jednak, że daną grę można uruchomić jedynie dzięki konkretnej platformie. Koniecznie sprawdźcie więc, czy osoba, dla której poszukujecie upominku, posiada PlayStation 3, PlayStation 4, czy może Xboxa, i dopiero wtedy wybierzcie odpowiedni tytuł. Nie tylko gry na konsolę nadają się na prezent, ogromną popularnością cieszą się także planszówki – przygodowe, strategiczne, a także zręcznościowe.

Uśmiech osoby obdarowanej jest zawsze najlepszą nagrodą za przygotowany prezent. Skorzystajcie z naszych pomysłów i cieszcie się przyjemnością płynącą z wręczania trafionych upominków.