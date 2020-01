Ile ekranów potrzebujesz w laptopie? Prototypowa Aurora 7 ma ich aż 7

To jeszcze prototypy, ale można dzięki nim zaznać czegoś niezwykłego. Niektórzy ludzie pracują z dwoma, czasem trzema monitorami, ale 7 to już kosmos. Prototyp Aurora 7 oparto na mocno zmodyfikowanym laptopie ODM z procesorem Intel Core i9–9900K i karcie graficznej ze stajni Nvidii. Może mieć do 128GB pamięci RAM.

Kiedy jeden ekran to za mało — może 7?

Cztery wyświetlacze 17,4" 4K i trzy 7" 1920 x 1200 px, to coś, co przywodzi nam na myśl pierwszy kwietnia. Jednak projekt jest realny. Takie obłożenie ekranami przypomina filmowe centrum dowodzenia hakerów albo lotów kosmicznych w przyszłości, a nie komputer z naszego świata. Jeden z ekranów zawarty w dolnej części obudowy laptopa jest dotykowy.

Mimo tak ogromnej łącznej powierzchni ekranów to kompletne jednoczęściowe urządzenie. Oczywiście rozkłada się na wiele matryc, ale nie potrzebuje osobnych źródeł zasilania czy rozpięcia poszczególnych ekranów przy przenoszeniu. Wszystko jest pomyślane tak, żeby jak najłatwiej można było zabrać ze sobą cały komputer Aurora 7 w jednym kawałku. W końcu to bardzo niecodzienny, ale laptop, więc sprzęt mobilny.

A może tylko dwa?

TeenySERV Duo ma już tylko dwa wyświetlacze o wielkości 7" i rozdzielczości 1920 x 1200 px (podobne do mniejszych z Aurora 7). Do tego można w nim znaleźć procesor Core i7, szybki dysk SSD NVMe i 64 GB RAM. To całkiem grube urządzenie, więc nie można spodziewać się lekkości ultrabooka.

Komputery zostały zaprojektowane dla laboratoriów cyberbezpieczeństwa, symulacji sieci, programistów czy naukowców, który faktycznie często korzystają na raz z kilku ekranów. Ale żeby aż z 7? Cóż, zobaczymy jak będzie szła sprzedaż firmie Expanscape, kiedy wprowadzi swoje nowe produkty na rynek.

Źródło: Liliputing