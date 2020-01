Wacom One - tablet dla wymagających grafików

Tablet jest dostarczany z bonusowym pakietem oprogramowania, jest więc gotowy do pracy od ręki. Urządzenie jest kompatybilne z komputerami z systemem Windows i MacOX, a także wybranymi urządzeniami z systemem Android.

Dlaczego Wacom One?

• Obszar roboczy jak papier – Ekran full HD o przekątnej 13,3" - wielkości odpowiadającej mniej więcej formatowi A4 ma specjalną powierzchnię, która daje uczucie naturalnego tarcia, a minimalne odbijanie światła nie obciąża wzroku. Użytkownik czuje, jakby rysował lub pisał na papierze, a nie na szkle.

• Uczucie pracy zwykłym piórem – Firma Wacom zyskała swą popularność głównie dzięki świetnie dopracowanym piórkom. I tym razem dokładane do Wacom One pióro jest doskonale wyważone, znakomicie leży w dłoni, a do pracy nie wymaga baterii, ani ładowania. Piórko ma 4096 poziomów nacisku i rozpoznaje 60 stopni nachylenia. Przycisk z boku jest programowalny i możliwe jest na przykład przypisanie do niego najczęściej wykorzystywanej funkcji.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

• Bonus Pack w komplecie – Wraz z tabletem użytkownik otrzymuje 6-miesięczną licencję na oprogramowanie Celsys Clip Studio Paint Pro (w tym celu konieczne jest zalogowanie na konto Wacom ID lub zarejestrowanie tabletu Wacom One) oraz Bamboo Paper, aplikację która zmienia ekran piórkowy w papierowy notatnik, dzięki któremu możemy szkicować, rysować i tworzyć zapiski.

• Zgodność w wieloma urządzeniami – Wacom One można podłączyć do komputera Mac lub PC, a także niektórych tabletów i smartfonów z systemem Android, na przykład w celu wykorzystania go jako dodatkowego ekranu, na którym wyświetlana zawartość będzie większa i bardziej czytelna niż na „komórce”. Do obsługi tabletu można również korzystać z piór cyfrowych innych producentów. Pełna lista kompatybilnych piór znajduje się na stronie: www.wacom.com/comp

• Ergonomia – Urządzenie jest lekkie i poręczne – waży zaledwie 1 kg i zajmuje przestrzeń zbliżoną do karki papieru. Rozkładane nóżki umożliwiają ustawienie ekranu pod kątem 19 stopni.

W komplecie wraz z tabletem i piórkiem użytkownik otrzymuje zapasowe rysiki, kabel Wacom One X-Shape z końcówkami HDMI i USB oraz kabel zasilający. Oprogramowanie należy ściągnąć za pośrednictwem oprogramowania Wacom Dektop Center (będącego integralną częścią sterowników do tabletów Wacom).

Dostępność i cena

Produkt jest już dostępny w sprzedaży. Cena Wacom One to 1799 PLN.