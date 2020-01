Panasonic pokazał kompaktowe gogle VR z HDR. Wyglądają jak z Cyberpunka

Swoje projekty zaprezentował właśnie na targach CES 2020 w Las Vegas. Nie dość, że sprzęt miałby być naprawdę kompaktowy i lekki, to miałby niezłe parametry (no, może poza polem widzenia). Panasonic stawia na ekrany micro OLED z HDR stworzone wspólnie z Kopin. Jak na tak małą powierzchnię, mogą pochwalić się wysoką rozdzielczością UHD. Nie wiadomo, czy firma ma na myśli łączną liczbę punktów, czy wręcz na każde oko będą przypadać okolice 4K.

Za elementy optyki odpowiada dział Panasonic Lumix, a wbudowany dźwięk to zasługa współpracy z Technics (firma również zależna od Panasonica). Sprzęt zapowiada się bardzo ciekawie. Jest lekki i niewielki, koncern przekonuje też, że ma bardzo dobre właściwości techniczne.

Działający prototyp nie jest aż tak kompaktowy

Redaktorzy różnych mediów obecnych na CES 2020 są pod wrażeniem, ale nie patrzą aż tak różowo na temat jak sam Panasonic. Właściwie pokazywane są dwa modele zestawów VR. Jeden który "wygląda" i drugi, który "działa". Po podłączeniu go do komputera i założeniu na głowę ma się nawet całkiem dobre odczucia audio i wideo, ale pole widzenia nie powala.

Szkoda tylko, że nie mamy żadnych fotek ze sprawnym prototypem. Ciekawe czy Panasonic doprowadzi go do takiego stanu, że cały osprzęt będzie mniejszy i ładniejszy — zmieści się w ramach urządzenia wyglądającego jak atrapa domniemanego finalnego produktu. No, i czy w ogóle projekt dojdzie do skutku. Na razie to tylko pokaz możliwości i wizja na przyszłość.

Źródło: the verge, panasonic