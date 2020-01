Pendolino wreszcie rozpędziło się do 200 km/h. Na razie to tylko testy

Po raz pierwszy na kolejowej trasie Warszawa – Gdańsk pociągi testowe zwiększyły prędkość do 200 km/h — informuje PKP PLK na swojej stronie internetowej.

Specjalny przejazd pociągu Pendolino w nocy z soboty na niedzielę 12 stycznia na trasie Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny – Warszawa Wschodnia potwierdził, że jazda z prędkością 200 km/h jest możliwa, bezpieczna i komfortowa.

Przejazd pociągiem Pendolino był kolejnym testem sprawdzającym możliwości systemu i możliwości współpracy taboru z systemem przytorowym. W styczniu odbyły się też przejazdy lokomotywy luzem i lokomotywy z wagonami pasażerskimi. Sprawdzane były oddziaływania pomiędzy torem a pojazdem, oddziaływania aerodynamiczne na elementy infrastruktury przytorowej. Badano wydajność systemu zasilania oraz współpracę pantografu z siecią trakcyjną. Testowane było działanie systemów radiołączności pociągowej. PKP PLK

Według informacji spółki, przejazd ze stolicy nad morze może skrócić się już w okresie wakacyjnym. PKP PLK oficjalnej daty nie podaje, ale w komunikacie wspomina o tym, że krótsza podróż będzie możliwa "w połowie roku".

O ile? Z wcześniejszych ustaleń wynika, że pociągi ED250 będą rozpędzać się do 200 km/h na prostych odcinkach trasy. Stanowią one około 45 proc. drogi. Dzięki temu podróż skróci się z ok. 2:50 do nawet 2:35 godzin.

Przyspieszenie pociągów Pendolino oczekiwane jest od dawna. Kiedy w marcu 2019 roku zakończono modernizację torów na odcinku Warszawa — Gdańsk, wydawało się, że krótsza podróż to tylko kwestią czasu. Niestety, grudniowego terminu nie udało się zrealizować. Pozostaje mieć nadzieję, że styczniowe testy oznaczają, że zgoda na szybszą jazdę Pendolino jest coraz bliżej.