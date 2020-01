Jaki głośnik Bluetooth do użytku domowego? Modele do 100, 200 i 300 złotych

Poradnik w pigułce – jaki głośnik Bluetooth to dobry zakup?

Zanim przejdziemy do przeglądu poszczególnych modeli, zastanówmy się, jaki głośnik Bluetooth warto kupić. Jakie cechy powinien posiadać? Oto najważniejsze z nich.

Czas pracy na baterii

Dobry głośnik Bluetooth powinien działać bez podłączania do źródła zasilania przez co najmniej kilka godzin. W przeciwnym wypadku nie będziemy korzystać z niego jak z urządzenia bezprzewodowego, ale wciąż konieczne będzie ładowanie jego akumulatora. Przed zakupem sprawdź, o jakim czasie działania po pełnym naładowaniu mówi producent.

Zasięg działania

Ten parametr informuje o tym, jak daleko przenośny głośnik Bluetooth może znajdować się od źródła dźwięku, czyli urządzenia przesyłającego sygnał.

Zasilanie

Sposób zasilania to również ważny parametr przy wyborze głośnika Bluetooth. Urządzenia te mogą być ładowane sieciowo (po podłączeniu do gniazdka) lub akumulatorowo, co pozwala na korzystanie ze sprzętu w dowolnym miejscu. Niektóre modele są z kolei wyposażone w ładowanie tradycyjnymi, wymiennymi bateriami, co zwiększa koszty ich eksploatacji.



Najlepsze głośniki w swoich kategoriach – które polecamy?

W jaki głośnik Bluetooth warto zainwestować?

Głośniki Bluetooth do 100 złotych

Głośnik Bluetooth JBL GO

Zestawienie otwiera jeden z najpopularniejszych niedrogich głośników Bluetooth – JBL GO. To niewielki sprzęt, ważący zaledwie 130 gramów. Potrafi pracować przez 5 godzin bez przerwy, a wbudowany zestaw głośnomówiący pozwala na wygodne prowadzenie rozmów za jego pomocą. To świetny wybór dla osób, które potrzebują kompaktowego głośnika do słuchania muzyki w domu czy na spotkaniu ze znajomymi.

Głośnik Bluetooth Manta MPBC7G Amber

Głośnik Bletooth z powerbankiem? To możliwe. Przykładem jest model marki Manta, wyposażony w technologię Bluetooth 4.0 o zasięgu 15 metrów. Ma też imponujący czas pracy na baterii – aż 20 godzin. Oprócz zestawu głośnomówiącego urządzenie posiada wspomniany już powerbank. Gdy zechcesz podładować swój smartfon, możesz zrobić to w każdej chwili. Pojemność akumulatora to 4000 mAh.

Głośniki Bluetooth do 200 złotych

Głośnik Bluetooth Sony SRS-XB10

Impreza w większym gronie? W takiej sytuacji idealnie sprawdzi się głośnik Bluetooth stereo. Przestrzenny dźwięk stereofoniczny uzyskasz, łącząc ze sobą bezprzewodowo dwa głośniki marki Sony. Model wyposażono też w technologię NFC, ułatwiającą nawiązywanie łączności Bluetooth za jednym dotknięciem. Sprzęt działa do 16 godzin po pełnym naładowaniu, a wodoodporna konstrukcja sprawia, że bez obaw zabierzesz go na leniwe popołudnie nad basenem.

Głośniki Bluetooth do 300 złotych

Głośnik Bluetooth GoGEN BPS528B

Największy w zestawieniu głośnik sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zechcesz cieszyć się muzyką z mocnymi basami. Jako że jest to głośnik Bluetooth z radiem, nie musisz przejmować się tworzeniem playlist – po prostu włącz ulubioną stację. Możesz tez słuchać muzyki bezpośrednio z karty pamięci,a to za sprawą wbudowanego slotu na karty SD.