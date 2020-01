Dzień babci i dziadka 2020. Najlepsze pomysły na prezent

Dziadkowie to z pewnością wyjątkowe osoby w życiu każdego z nas. Choć rodzice naszych rodziców powinni czuć się doceniani przez wnuków przez cały rok, to właśnie 21 i 22 stycznia są świetną okazją do tego, by prócz ogromnymi pokładami miłości, obdarować ich także wspaniałymi upominkami. Podpowiadamy więc, jakie prezenty z branży technologicznej wybrać na Dzień Babci i Dziadka.

Jaki prezent na Dzień Babci i Dziadka

1. Telefon dla seniora

Jednym z najbardziej popularnych pomysłów na prezent dla naszych ukochanych seniorów jest telefon komórkowy — nic dziwnego. W dzisiejszych czasach trudno obejść się bez tego urządzenia. Babci i dziadkowi nie będzie potrzebny nowoczesny i wielofunkcyjny smartfon, wystarczy im prosty w obsłudze, zawierający kilka podstawowych opcji telefon — a taki do najdroższych nie należy. Komórki dla seniora zakupimy dziś za niecałe 100 złotych. Poniżej kilka propozycji:

* Maxcom MM462BB (RTV Euro AGD — 99,99 złotych)

* Maxcom MM428 (Media Expert — 79,90 złotych)

* Myphone Halo Easy (Media Markt — 78,90 złotych)

2. Troska o zdrowie

Trudno o coś ważniejszego niż szczęście i zdrowie najbliższych nam osób. Chcąc się o nie zatroszczyć, możemy sprezentować naszym dziadkom kilka bardzo funkcjonalnych gadżetów. Ciśnieniomierz, podgrzewany koc elektryczny czy ogrzewacz do stóp to upominki, które na pewno ucieszą naszych ukochanych seniorów.

Wśród ciśnieniomierzy, które pozwolą naszym dziadkom na stałe kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi wyróżniamy dwa główne: nadgarstkowy i naramienny. Poniżej przedstawiamy kilka ofert dostępnych w sklepach:

* Ciśnieniomierz nadgarstkowy Beurer BC 32 (RTV Euro AGD — 79,70 złotych)

* Ciśnieniomierz naramienny Tech-Med TMA-20 Smart (RTV Euro AGD — 79,99 złotych)

* Ciśnieniomierz nadgarstkowy Sencor SBD 1470 (Media Markt — 69,90 złotych)

* Ciśnieniomierz naramienny Esperanza ECB002 (Media Expert — 59,99 złotych)

Świetnym pomysłem na prezent będą również zyskujące popularność koce elektryczne. Oto kilka z nich:

* Koc elektryczny Sencor SUB 181BL (Media Markt — 89,90 złotych)

* Koc elektryczny Vesta EEB01 (RTV Euro AGD — 89,99 złotych)

* Koc elektryczny Camry CR 7422 (Media Expert — 169 złotych)

Babci i dziadkowi z pewnością przydadzą się także różnego rodzaju masażery i ogrzewacze do stóp. Oto kilka propozycji:

* Ocieplacz stóp Clatronic FW 5645 (Empik.com — 91,99 złotych)

* Ogrzewacz stóp AEG FW-5645 (Media Markt — 129 złotych)

* Masażer do stóp Łucznik B 8063 (Media Expert — 119 złotych)

* Masażer do stóp Beurer FB 20(RTV Euro AGD — 159,99 złotych)

3. Liczy się komfort

Aktywny senior to szczęśliwy senior. Warto pomyśleć więc o wózku zakupowym, który poprawi komfort wypadów naszych dziadków do centrów handlowych.

* Gimi Torba na kółkach Twin (4home.pl — 163,99 złotych)

* Wózek na zakupy Tadar Kaktus (Empik.com — 55 złotych)

* Wózek zakupowy Cruiser Classic (abcfittnes.pl — 169 złotych)

Przy haftowaniu, nawlekaniu igieł oraz czytaniu bardzo przydatne okaże się szkło powiększające. Poniżej kilka propozycji:

* Lupa Levenhuk Zeno 100 (Media Expert — 49,99 złotych)

* Lupa Levenhuk Zeno 400 (Media Expert — 69,99 złotych)

* Lupa podświetlana MAG-R193 (Mag-lamp.pl — 108,60 złotych)

Lidl z ofertą na Dzień Babci i Dziadka

O wyjątkowych seniorach w dniu ich święta nie zapomina Lidl. W sklepach popularnej sieci znajdziemy całą masę prezentowych inspiracji. Oto niektóre z nich:

* Czajnik elektryczny za 79,90 złotych

* Mikser ręczny 350 W za 59,90 złotych

* Toster 950 W za 69,90 złotych

* Wózek zakupowy za 139 złotych

* Ciśnieniomierz naramienny za 69 złotych

Od 16 stycznia w sklepach Biedronka możemy zakupić także automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową. Jego koszt to 59,90 złotych.