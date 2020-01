5 powodów, dla których powstał Orange Flex

Niezależność

Poczucie przywiązania do operatora komórkowego to standard wśród klientów ofert abonamentowych. Do tej pory mieli oni do wyboru opcję długoterminowej i sztywnej umowy albo ofertę na kartę, która wymaga regularnych doładowań. Orange Flex stworzyło alternatywę, jaką jest oferta działająca na zasadzie popularnej subskrypcji.

Opłaty za korzystanie z usług pobierane są z karty płatniczej automatycznie — nie wymagają więc pamiętania o opłacaniu rachunków czy doładowaniach. Nie ogranicza nas także żaden okres wypowiedzenia umowy.Z Orange Flex korzystasz tak długo, jak chcesz, a zrezygnować można za pomocą jednego kliknięcia, anulującego subskrypcję. Oczywiście bez dodatkowych kosztów a wszystko cyfrowo w aplikacji

Elastyczność

Szukasz oferty, którą nie tylko dopasujesz do własnych potrzeb, ale również będziesz mógł wygodnie zarządzać z poziomu swojego telefonu? Orange Flex jest najlepszą odpowiedzią. Aplikacja Orange Flex pozwala nie tylko na zdalną rejestrację, ale również wybór interesującego Planu oraz pakietów dodatkowych, dowolne modyfikowanie ich. Wizyty w salonach i długie oczekiwanie na połączenie z infolinią przestają być konieczne.

Duży wybór

Orange Flex rozumie, że każdy klient jest inny i może mieć różnorodne potrzeby. Dlatego podczas zakładania konta do wyboru jest jeden z 4 Planów komórkowych. Każdy z nich zawiera nielimitowane rozmowy, MMS-y i SMS-y do wszystkich sieci w Polsce oraz w roamiangu w Unii Europejskiej. Różni je natomiast ilość dostępnego pakietu Internetu. Najtańszy z nich, zawierający 15 GB kosztuje 25 zł miesięcznie, natomiast najwyższy to koszt 80 zł za aż 100 GB. Bestsellerem okazał się jednak Plan za 30 zł, w którym jest 30 GB.

Atrakcyjne Plany

W każdym Planie Klienci Orange Flex otrzymują nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci nie tylko w Polsce, ale również w roamingu w całej Unii Europejskiej oraz pakiet Internetu do wykorzystania, już od 25 zł miesięcznie. Jeżeli potrzeba jest więcej GB, to można wybrać wyższy Plan — za jedynie 5 zł więcej można skorzystać z aż 30 GB miesięcznie. W ramach każdego z Planów wliczony jest także Social Pass, czyli nielimitowany dostęp do wybranych social mediów bez zużywania transferu danych.

Roaming na prostych zasadach

Konieczność aktywowania roamingu przed każdym zagranicznym wyjazdem i późniejszego wyłączania go, ryzyko wysokich i często niespodziewanych opłat to sytuacje, z którymi spotkał się prawdopodobnie każdy z nas.

W Orange Flex każdy z Planów ma wliczone nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w roaming w UE. Dodatkowo, w aplikacji możesz dokupić dodatkowe pakiety roamingowe poza UE, dzięki czemu masz pełną kontrolę wydatków oraz zużycia.