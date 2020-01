Walizka zawstydza laptopy. To chłodzony cieczą przenośny PC do gier

Komputery stacjonarne nie mają problemów z dokładnym dostosowaniem podzespołów według preferencji, są tańsze od analogicznych wydajnościowo laptopów, mogą mieć większe ekrany, a ich podkręcanie jest stosunkowo łatwe. Za to laptopy są po prostu przenośne, mniejsze i lżejsze. No i mogą pracować na baterii.

Jeśli rozpatrzyć przenośny komputer dla graczy, który łączyłby z pewnymi kompromisami obie listy zalet, to ciekawym projektem jest The Nuclear Football. Może nie pracuje na baterii i jest większy oraz cięższy od laptopa, to jednak mniejszy niż typowy gamingowy stacjonarny komputer i da się go normalnie przenieść.

Całkiem potężna maszyna do grania na AMD i Nvidii

Sprzęt został zamknięty w specjalnie przerobionej skrzyni Pelican 1525. Podstawą jest niewielka płyta główna Gigabye B450-i Aorus Pro WiFi, procesor AMD Ryzen 5 2600, karta graficzna GeForce 2070 Super Founders Edition, 16 GB DDR4 3200 MHz firmy Corsair, modularny zasilacz Corsair SF600 600W, nośnik SSD WD 256GB NVMe. Chłodzenie cieczą zapewniają elementy firmy Alphacool, EKWB i wiatraczki Noctua. Całość uzupełnia monitor Dell P2318H o przekątnej 23 cali.

Według thegarbz, który zbudował tę maszynę i opisał ją na Reddicie, w pełnym obciążeniu przy 70 proc. prędkości wiatraków, temperatura grafiki wynosi 58 stopni Celsjusza, procesora 72 stopnie Celsjusza, a płynu chłodniczego 43,8 stopni. Przy typowym graniu wentylatory nie dobijają do 40 proc., a temperatura płynu chłodniczego wynosi około 38 stopni. Ciekawym dodatkiem w projekcie jest niewielki ekran pokazujący aktualne temperatury.

Stacjonarny komputer, a jednak przenośny

Walizka ma zrobione własnoręcznie mocowania na elementy czy wycięte otwory na różne porty rozszerzeń. Monitor został wyjęty z obudowy i ładnie zintegrowany z górną klapą walizki. To jednak nie laptop, więc zabrakło baterii i touchpada czy klawiatury. Thegarbz twierdzi, że i tak wydał znacznie mniej niż na analogiczny wydajnościowo komputer, jeśli kupiłby gotowy laptop.

Z drugiej strony laptop gamingowy były bardziej kompaktowy, lżejszy, miałby od razu klawiaturę i touchpad no i nie potrzebowałby ciągłego podłączenia do prądu z sieci. Nie mniej taki szalony projekt jak The Nuclear Football też ma sens w pewnych przypadkach. Poza ceną może przemawiać fakt, że niektórzy potrzebują po prostu z tego czy innego powodu stacjonarnego komputera, a jego przenoszenie to logistyczny problem. Nawet ciężka i duża walizka jest o wiele mobilniejsza. Do hotelu czy na prezentacje — całkiem niezłe rozwiązanie. A przy tym po rozłożeniu wygląda kosmicznie! Podświetlenie i kolorowy płyn robią robotę.

