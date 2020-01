Co tak naprawdę wiemy o PlayStation 5?

Artykuł sponsorowany

Grafika oraz procesor nowej konsoli

Wiele zapalonych graczy poszukuje informacji odnośnie parametrów tej konsoli. W nowym modelu zostanie wykorzystany ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen, który oparty był na procesie technologicznym 7 nm. Całość zostanie odpowiednio zoptymalizowana pod cały sprzęt. Z pewnością niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zmiana procesora wiąże się z ogromnym skokiem technologicznym. Nowoczesnym wyposażeniem będzie również grafika GPU, a dokładniej nowej generacji Navi. Na tym polu również szykuje się ogromny przeskok technologiczny. Z pewnością niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nowe urządzenie będzie mogło obsługiwać obraz nawet do 8K. Wiele osób stawia jednak na możliwość przesyłu takiego obrazu, a nie sam obraz.

Nowy model pada

W Praktycznie każda osoba wie, że pad to obowiązkowe wyposażenie każdej konsoli. W PlayStation 5 zostanie wykorzystany model wyposażony w tak zwane adaptacyjne spusty. Będzie on nazywany DualShock 5. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawi, że w czasie rozgrywki gracz w zależności od wykonywanych czynności będzie odczuwał inny opór. Z pewnością można odczuć różną siłę w momencie strzelania z automatycznej broni czy też naprężania cięciwy w broni łukowej. Z pewnością niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w nowej wersji urządzenia całkowicie zniknie mechanizm wibracyjny. Zostanie on zastąpiony systemem haptycznym. Wiąże się to z odczuwaniem dużo subtelniejszych wibracji na całej powierzchni pada. W tym modelu ładowanie będzie odbywać się przy pomocy Kabla USB w typie C. Pojawiły się również informację, że pad w PlayStation 5 nie będzie posiadał paska świetlnego, jednak zostanie wyposażony w mikrofony. Najprawdopodobniej zmieni się również wielkość spustów i analogowych gałek. Cała dotykowa płytka ma jednak pozostać bez zmian.

Co wiemy do tej pory o PlayStation 5?

Energooszczędność oraz kompatybilność wsteczna

W dzisiejszych czasach z pewnością nikogo nie zdziwi fakt, że firma Sony podobnie jak wiele dużych firm zdecydowała się na redukcję emisji CO2, który wytwarzany jest przy produkcji nowego sprzętu. W związku z tym nowy model konsoli w trybie czuwania ma pobierać zaledwie 0,5 W mocy. PlayStation 4 potrzebował z kolei od 3,5 do nawet 8,5W. Dla większości graczy energooszczędność nie jest tak ważnym parametrem, jak kompatybilność wsteczna. To właśnie ona odpowiada za możliwość uruchamiania starszych gier. Chodzi tu dokładniej o fizyczne lub też cyfrowe modele pochodzące z PlayStation 4. Wbrew pozorom to naprawdę dobra decyzja, gdyż pozwoli graczom bardzo szybko zmienić konsolę na nowy model. Nie będzie się to wiązało z koniecznością zakupu całej gamy nowych gier. Producent nie udostępnił żadnych informacji, które potwierdzą kompatybilność wsteczną z grami wykorzystywanymi w poprzednich wersjach konsoli. W nowej wersji PlayStation 5 zostanie odświeżony cały interfejs. Konsola ma pokazywać całą listę misji oraz umożliwić raczą natychmiastowe przejście do nich. Oczywiście nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób będą działać zapowiadane zmiany. Z pewnością nikogo nie zdziwi fakt, że firma Sony zaplanowała premierę swojej nowej konsoli na najgorętszy okres w branży elektronicznej, czyli koniec roku 2020.