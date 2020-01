Onewheel x Yeti to najszybsza lodówka na świecie. Elektryczna deska i schładzacz piwa

Chłodzenie napojów i jazda na nich w jednym czasie? Jak najbardziej. To nie regularny model, a pojedyncza sztuka zrobiona w celu promocji, pochwalenia się ekstrawaganckim pomysłem. Wzięto pojazd Onewheel i zamontowano na nim przenośną lodówkę Yeti. Z połączenia tych dwóch sprzętów wyszedł nienazwany oficjalnie wehikuł chłodzący.

Jeśli zmęczyłeś się podczas jazdy, to tylko chwila postoju i z komory można wyjąć chłodny napój gazowany. A co, jeśli wybierasz się na małe piwo na działkę do znajomych? Dobrze, mieć schłodzone i wygodnie, szybko dojechać. Tylko trzeba wracać już na piechotę.

Deskolodówka elektryczna

Ten oryginalny pojazd według jego twórcy z firmy Onewheel osiąga prędkość około 15 mil na godzinę (w przeliczeniu to mniej więcej 24 kilometry na godzinę). Po początkowych wojażach jeszcze w warsztacie wydaje się, że jest mniej stabilna niż podstawowy oryginał Onewheel, ale głównemu bohaterowi wideo to nie przeszkadza. Później na filmie wstawionym na kanał YouTube firmy Onewheel, jeździ po dróżkach i jedni z dużą wprawą.

Firma stojąca za inicjatywą posiada w swoim portfolio dwa modele dostępne w sprzedaży. Onewheel pint za 950 dolarów i zauważalnie wyższy wariant Onewheel XR w cenie 1799 dolarów. Deskolodówki oczywiście nie planują. Ale może ktoś też kupi dwa urządzenia i poskłada je w domu do kupy?

