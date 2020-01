Brelok na wszelki wypadek. Mnóstwo interesujących narzędzi w jednym

Breloczki samochodowe mogą pełnić funkcję estetyczną, ale i również praktyczną. Niektóre modele zawierają w sobie narzędzia przydatne podczas jazdy autem. Pod elegancką obudową z tworzywa sztucznego kryje się kilka interesujących akcesoriów.

Zawsze pod ręką

Tego typu narzędzie nie kosztuje wiele i z powodzeniem znajdziesz je w każdym sklepie z gadżetami lub w sklepach internetowych. Niewielki multitool znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji, a dzięki uniwersalnemu klipsowi przyczepisz urządzenie do pasów, kluczyków bądź paska torebki. W ten sposób zawsze będziesz mieć go pod ręką, a wyszarpnięcie zatrzasku zajmuje najwyżej sekundę.

Breloczek ma wymiary około 8 cm długości na 4,5 szerokości, jest więc na tyle mały, by z łatwością zmieścić się w kieszeni, a jednocześnie na tyle duży, że nie zawieruszy się w torebce czy plecaku. Ponadto obudowa jest skonstruowana tak, by multitool dobrze leżał w dłoni, a dostęp do wszystkich narzędzi był możliwie jak najbardziej intuicyjny. Ponadto obsługa każdego elementu jest banalnie prosta i wystarczy kilka minut z brelokiem, by opanować posługiwanie się nim.

Rozmiar multitoola jest jedną z jego największym zalet. Dzięki temu zawsze będziesz mieć go pod ręką, a w przypadku kolizji, gdy wszystkie przedmioty leżące w samochodzie mogą gwałtownie zmienić swoje położenie, brelok ratunkowy będzie tam, gdzie spodziewasz się go znaleźć, w samochodowej stacyjce.

Narzędzia, które mogą się przydać

Zbijak do szyb i przecinak do pasów to dodatki na poważniejsze sytuacje: kolizje oraz wypadki drogowe. Podczas karambolu drzwi łatwo mogą się zablokować, a samochód stanie się klatką bez wyjścia. Wtedy jedyna droga prowadzi przez szybę. Ostro zakończony punktak pozwoli zbić zahartowaną szybę wyprowadzając cios z niewielką siłą. Sprawdzi się znacznie lepiej niż łokieć lub gaśnica głównie dlatego, że łatwo nim operować i nie wymaga wyprowadzania ciosu. Z kolei ostrze do cięcia pasów jest na tyle bezpieczne i intuicyjne, że nie ryzykujesz pokaleczenia się nawet w wyjątkowo stresującej sytuacji.



Brelok do jazdy nocnej

Osoby, które późno wracają z pracy oraz zawodowi kierowcy są zmuszeni do nocnej jazdy, zwłaszcza zimą. Dlatego warto mieć przy sobie niewielkie źródło światła, które może się przydać w rozmaitych sytuacjach. Wbudowana w breloczek dioda led sprawdzi się zarówno podczas drobnych napraw, jak choćby wymiany żarówki, ale również przy przeszukiwaniu przestrzeni pod siedzeniem lub w schowku samochodowym. Światło przyda się również podczas awarii na ruchliwej i słabo oświetlonej drodze, gdy musisz ustawić trójkąt ostrzegawczy.