Jak ściągnąć mapę do nawigacji? Oto, co musisz wiedzieć

Każdy, kto korzysta z nawigacji GPS raz na jakiś czas zastanawia się pewnie jak i skąd pobrać nowe mapy do swojego urządzenia. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze jest to konieczne.

Mapy Google, czy Mapy Apple stosowane w smartfonach w praktyce automatycznie pobierają mapy podczas działania i nie ma konieczności ręcznego ich aktualizowania.

Nie we wszystkich aplikacjach odbywa się to jednak tak samo. Znaną nawigacją, w przypadku której mapy trzeba pobierać ręcznie jest na przykład aplikacja Sygic.

Mapy Google w Androidzie Auto to przykład nawigacji, w której mapy pobierane są na bieżąco z internetu (fot. Oskar Ziomek)

Tutaj konieczne jest jednak wykupienie abonamentu, a później pobieranie map wybranych państw z poziomu ustawień programu w smartfonie.

Odmienną grupę urządzeń stanowią klasyczne nawigacje GPS montowane do samochodowej szyby, czy nawet te, które są wbudowane w systemy infotainment w pojazdach.

W tym przypadku istotnie trzeba we własnym zakresie wgrywać nowe mapy, ale koszt tej operacji zależy od konkretnego przypadku – aktualizacja mapy w systemie wbudowanym w pojazd wymaga najczęściej płatnej wizyty w ASO.

TomTom Go Premium – nawigacja GPS z darmową aktualizacją map. (fot. Oskar Ziomek)

Jak pobrać mapy do nawigacji za darmo?

Aby pobrać za darmo mapy do klasycznej nawigacji, należy dysponować urządzeniem, dla którego producent przewidział taką możliwość. Dzisiaj jest to jednak powszechna praktyka i kupienie nowej nawigacji GPS z darmową dożywotnią aktualizacją map nie jest dużym wyzwaniem.

Taką możliwość można bowiem znaleźć zarówno w tańszych urządzeniach, takich jak na przykład Navitel MS700, jak i droższych – między innymi w nawigacji TomTom Go Premium za blisko 1700 złotych.

By pobrać mapę do urządzenia, należy podłączyć nawigację do komputera za pomocą przewodu USB, a następnie skorzystać z aplikacji dostarczonej przez producenta. W przypadku urządzeń firmy TomTom jest to na przykład program TomTom HOME.

Najnowsze i najnowocześniejsze nawigacje potrafią same pobrać nowe mapy przez Wi-Fi. Wówczas wystarczy podłączyć je do internetu i nie trzeba korzystać z komputera.