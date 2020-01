Rakuten Mini, czyli smartfon naprawdę "mini". Ma tylko 3,6 cala

W erze, kiedy nie mówimy już o phabletach, a przez duże telefony tablety wciąż wymierają, odskocznia od wielkich ekranów pozytywnie zaskakuje. Nie mamy wielu mniejszych modeli, a dawne „pełnowymiarowe” musiałyby zyskać teraz przydomek "mini".

Do wąskiego grona minismartfonów dołącza Rakuten Mini. To pierwszy telefon tej marki. Do tej pory Rakuten był znany jako przedstawiciel biznesu e-commerce, właściciel marki eBook Kabo, operator MVNO. Niekoniecznie w Polsce, więc my nie musimy znać marki, ale w części zachodnich krajów konsumenci kojarzą firmę i jej portfolio.

Snapdragon 439 i 3 GB RAM poniżej 4 cali

W kwestii technikaliów (poza niewielkim ekranem) raczej niczym szczególnym się nie wyróżnia. 3,6 cala w rozdzielczości HD, procesor Qualcomm Snapdragon 439, 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej, Android 9.0 Pie, bateria 1250 mAh, WiFi ac, główny aparat 16 Mpx i przedni 5 Mpx. Poza tym nowocześniejsze gniazdo USB typu C, ale bez rezygnacji z wtyku audio 3,5 mm minijack. Obsługiwany standard sieci, to 4G LTE, ale bez gniazda SIM, tylko z elektronicznym eSIM.

Na razie można go kupić tylko w Japonii za około 200 dolarów. W dodatku jako opcja u operatora Rakuten Mobile. Niestety bardzo wątpliwe, żeby smartfon trafił do obiegu na innych rynkach. Tym bardziej w Polsce, gdzie Rakuten nie jest obecną marką. Cóż, może inna firma zapełni lukę i wprowadzi w Polsce do sprzedaży niewielki smartfon o wielkości ekranu znacznie poniżej 5 cali?

Źródło: Liliputing