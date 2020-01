Japończycy budują monstrualnie wielkiego robota. Będzie też ruchomy

Gundam — marka stworzona w 1979 roku przez Yoshiyukiego Tomino, uważana jest w Japonii jako punkt zwrotny w historii mangi i anime, przypisując jej zapoczątkowanie gatunku Real Robot. Przez lata wszystkie produkty związane z serialami i filmami o uniwersum Gundama przyciągały miłośników anime na całym świecie. Z okazji 40 lat od premiery pierwszej produkcji zatytułowanej "Kidō Senshi Gundam" japońscy projektanci postanowili sprawić fanom prawdziwą niespodziankę.

Japończycy po raz kolejny udowadniają, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. To, co do niedawna mogło znajdować się jedynie w sferze marzeń zapalonych fanów anime, wkrótce stanie się rzeczywistością. Już tej jesieni w Jokohamie stanie przed nimi efekt końcowy projektu zapoczątkowanego w 2014 roku pod tytułem Gundam Global Challenge.

Celem projektantów było odtworzenie legendarnego Gundama w skali 1:1. Robot mierzący 18 metrów i ważący 25 ton stanie na terenie Gundam Factory Yokohama. Fabryka o powierzchni 9 tysięcy metrów kwadratowych ma zostać otwarta na molo Yamashita 1 października 2020 roku.

Robot inny niż wszystkie

Silna kultura robotów jest widoczna w Japonii niemalże na każdym kroku. Powstałych na ten temat gier wideo, seriali telewizyjnych i książek wprost nie da się zliczyć. Nie dziwi więc, że potężny robot, który stanie na terenie Jokohamy w październiku, nie jest pierwszym pomnikiem oddającym hołd anime.

18-metrowy RX-78–2 Gundam będzie jednak wyjątkowy za sprawą swojej mobilności. Dzięki specjalnej instalacji, a także kombinacji siłowników elektrycznych i hydraulicznych, maszyna będzie w stanie idealnie odtworzyć ruchy uwielbianego przez wszystkich robota. Dokładne informacje na temat poruszania się Gundama pozostają tajemnicą.

Twórcy robota zapowiedzieli, że będą promować swój projekt w zagranicznych mediach. Nie ujmując nic spektakularnemu Gundamowi, będzie to jednak o wiele łatwiejsze, za sprawą igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, które odbędą się w tym roku w Tokio. Oczy całego świata będą więc zwrócone na Japonię.

