Noworoczna wyprzedaż smartfonów. 3 propozycje telefonów, które warto kupić

Noworoczna wyprzedaż telefonów daje możliwość zakupu smartfona o dobrych parametrach, w dużo niższej niż standardowa cenie. Na które modele warto zwrócić uwagę? Poniżej przykłady trzech modeli, które można kupić na tej stronie: https://www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/wyprzedaz.

1. Huawei P30 Lite

Huawei P30 lite to doskonały pomysł na prezent dla tych, którzy szukają smartfona o dużym, dobrej jakości wyświetlaczu i z potężnym aparatem. Model został wyposażony w potrójny aparat o bardzo dobrej specyfikacji. Główny obiektyw ma rozdzielczość 48 Mpix, dzięki czemu wykonywane zdjęcia są w pełni profesjonalne, a przy tym doskonale oddają piękne kolory i jakość obrazu. Drugi obiektyw (8 Mpix) jest szerokokątny, za jego pomocą można uchwycić rozległe krajobrazy. Natomiast trzeci (2 Mpix) odpowiada za analizę głębi obrazu. Telefon posiada również 6,15-calowy wyświetlacz Full HD+, który wyświetla obraz tętniący kolorami, a jednocześnie jest skonstruowany tak, by chronić oczy.

2. Samsung Galaxy S10E

Podczas wyprzedaży smartfonów, warto zwrócić uwagę na Samsunga Galaxy S10E. To telefon o znakomitych parametrach, dzięki czemu przypadnie do gustu nawet najbardziej zaawansowanym użytkownikom. Co wyróżnia ten model? Podwójny aparat (12 i 16 Mpix), z możliwością rejestrowania wideo w rozdzielczości UHD, potężny procesor z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci, a także 5,8-calowy wyświetlacz Full HD+. Warto zaznaczyć, że Samsung Galaxy S10E to model niemal bezramkowy – ekran wypełnia cały front urządzenia. Ciekawym rozwiązaniem jest również umieszczenie czytnika linii papilarnych w bocznej części telefonu. Takie rozwiązanie pozwala błyskawicznie odblokować urządzenie.

3. Samsung Galaxy A40

Inny model, który warto kupić podczas noworocznej wyprzedaży telefonów to Samsung Galaxy A40. Smartfon został wyposażony w baterię o dużej pojemności (3100 mAh) oraz funkcję szybkiego ładowania, dzięki czemu można z niego długo korzystać i szybko uzupełnić brakującą energię. Model jest bardzo wydajny, a wszystko za sprawą 4 GB pamięci RAM i 64 GB wbudowanej pamięci. Telefon może poszczycić się wysokiej klasy, 5,9-calowym wyświetlaczem, z zaawansowaną funkcją wielu okien. Telefon robi także dobrej jakości zdjęcia, a wszystko dzięki podwójnemu aparatowi (16 i 5 Mpix), wyposażonemu w szerokokątny obiektyw i funkcję automatycznego doboru scen.