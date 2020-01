Jaki dron do 1000 złotych? Podpowiadamy jakie modele wybrać

Jaki dron do 1000 złotych kupić? To pytanie najczęściej zadają sobie ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z latającym urządzeniem. Początkujący użytkownicy stawiają przede wszystkim na przyjemność z latania i nagrywania filmów z nieba połączoną z niezwykłą prostotą w obsłudze. Oto kilka cennych wskazówek, jakie modele wybrać, aby zaspokoić swoje oczekiwania i co najważniejsze — nie przepłacić.

Drony to urządzenia przypominające latające zabawki. Mogą być wyposażone w kamerę, dzięki której nakręcimy film z wyższej perspektywy za pomocą zdalnego sterowania. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem oraz posiadanymi funkcjami. Dla początkujących rekomendujemy nieskomplikowane i niedrogie urządzenia - koszt 1000 złotych będzie tutaj w zupełności wystarczający.

Dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tymi niezwykłymi urządzeniami podpowiadamy, aby wybrali te najmniej skomplikowane tzw. bezzałogowe, sterowane za pomocą specjalnych pilotów, które stanowią element zestawu. Decydując się na zakup drona, powinniśmy wiedzieć, że dostępne są urządzenia 4, 6 i 8-śmigłowe. Od ich liczby zależy czas utrzymania się sprzętu w powietrzu oraz stopień jego stabilności.

Przy zakupie drona, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jego parametry i cechy. Najważniejsze to:

* Maksymalny czas lotu - urządzenie powinno potrafić unieść się w powietrzu na około 20–30 minut.

* Jakość kamery - możemy kupić dron z kamerą lub dokupić ją osobno. Pamiętajmy, aby nagrywała ona w jakości HD. Im większa ilość klatek na sekundę tym lepiej.

* Rodzaj sterowania - najłatwiejsze w obsłudze są modele wyposażone w kontrolery.

* Odporność na wstrząsy - cecha ta związana jest bezpośrednio z jakością urządzenia.

* Dostęp do części zapasowych - kupując sprzęt tego typu może się okazać, że pewne elementy będą wymagały wymiany już po pierwszym użyciu. Warto się więc upewnić, czy sprzedawca posiada w ofercie dodatkowe skrzydła.

Drony do 1000 złotych

Oto wybrane drony, które w zupełności sprostają oczekiwaniom początkujących użytkowników. Zakup tych urządzeń z pewnością da im wiele frajdy, jak i nie uszczupli znacząco stanu portfela.

* Dron Overmax X-Bee Drone 8.0 - 650 złotych w Media Expert

* Dron Overmax X-Bee drone 7.2 - 529 złotych w Media Expert

* Dron Ryze Tello Boost Combo - 589 złotych w Media Expert

* Hubsan X4 H507A X4 Star Pro FPV - 399 złotych w RTV Euro AGD

* Hubsan X4 H501M - 699 złotych w RTV Euro AGD

* Xiaomi Mi Drone Mini - 369 złotych w RTV Euro AGD

* Dron Ugo Sirocco UDR-1173 - 399 złotych w Media Markt

* Dron Propel Star Wars Drone Speedbike - 799 złotych w Media Markt

* Yuneec Breeze 4K zestaw z kontrolerem i 1 akumulatorem - 999 złotych w Komputronik

Warto przeczytać także:

1. Najlepszy czytnik ebook — ranking 2019. Wybór redakcji

2. Jaki licznik rowerowy z GPS kupić? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

3. Jaki smartwatch do iPhone'a wybrać? Nie tylko Apple Watch