Tapo P100. Niedrogie gniazdko od TP-Link, którym odstraszysz przestępców

Inteligentne gniazdko nie jest już oczywiście niczym nowym. Czym przyciąga TP-Link? Przede wszystkim niezbyt wysoką ceną. Za Tapo P100 zapłacimy 60 zł. Sprzęt właśnie trafił na polski rynek.

TP-Link Tapo P100 pozwala za pomocą aplikacji sterować wpiętymi do gniazdka urządzeniami. Koniec z pytaniami w stylu "czy wyłączyliśmy żelazko?!". Jeśli sprzęt podłączony jest do Tapo P100 to nawet poza domem będziemy mogli go wyłączyć lub włączyć.

Aplikacja wyposażona jest w programator czasowy. Dzięki temu gniazdko pozwala ustawić odliczanie czasu pracy podłączonej elektroniki, np. automatycznie wyłączyć toster po dwóch minutach albo ładowarkę po dwóch godzinach.

Gniazdko automatycznie włącza i wyłącza światło o różnych porach. W ten sposób możemy udawać, że ktoś jest w domu i przemieszcza się po pokojach.

Plusem inteligentnego gniazdka od TP-Link są też niewielkie rozmiary. Producent zaznacza, że urządzenie nie utrudnia dostępu do sąsiedniego gniazdka.

Tapo P100 pozwala sterować się za pomocą aplikacji oraz komend głosowych, współpracując z Alexą od Amazonu i Asystentem Google. Do działania wymagana jest jedynie sieć WiFi i aplikacja — nie potrzeba dodatkowych urządzeń czy kontrolerów.