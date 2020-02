Rolkami po śniegu? Tak, to możliwe. Sled Dogs - nowość na stokach

Narty, snowboard, następnie grzane wino i oscypek z żurawiną, wszystko to okraszone niesamowitymi widokami i prawdziwie górskim klimatem — coś, co ubóstwiają fani sportów zimowych i miłośnicy najchłodniejszej pory roku. Paradoksalnie dzięki wyżej wymienionym powodom, często jest ona dla nich tą najgorętszą.

Z propozycją wprowadzenia nowych wrażeń do grafika każdego pasjonata zimowej rekreacji wychodzi firma Sled Dogs. Producenci innowacyjnego sprzętu powstałego w Norwegii zachęcają zarówno początkujących, jak i stałych bywalców stoków, aby otworzyli się na nowe doświadczenia. Mowa o rolkach na śnieg, nazywanych potocznie narto-butami.

Sled Dogs — nowość na stokach

Sprzęt wydaje się być na początku swojej drogi do popularności. Sporadycznie widywany na stokach w poprzednich sezonach, z każdym kolejnym rokiem posiada więcej właścicieli. — W Zakopanem nawet górale mnie dopytywali, co to za wynalazek. Część ludzi robiła sobie ze mną zdjęcia — opowiada nasz czytelnik Łukasz.

Pomysł opatentowało dwóch braci: Ronni Paul Gydar i Tommy Einar Gydar Syversenen. Pasjonaci gór i sportów zimowych od dawna planowali stworzyć coś wyjątkowego, łączącego sport i rekreację, z rozrywką i wygodą dla całej rodziny. Czy im się udało? Zbyt wcześnie na tego typu wnioski. W sieci pojawia się jednak coraz więcej filmików, na których użytkownicy chwalą się swoimi popisami na stoku, co może świadczyć o tym, że rolki na śnieg wkrótce mogą stać się prawdziwym hitem.

"Narto-buty" są coraz częściej widywane na stokach w Stanach Zjednoczonych, Chinach oraz Korei. Sport znany jako snowskating zyskuje także zainteresowanie w krajach europejskich. Na czym dokładnie polega?

Rolki na śnieg są przeznaczone dokładnie do tego samego celu, co narty czy snowboard. Z wyglądu przypominają klasyczne buty narciarskie, choć w rzeczywistości są dużo wygodniejsze (pozwalają między innymi na swobodny ruch kostki i łatwe przykucanie). Buty u swojej podstawy posiadają płozy, zakończone ostrymi końcami do hamowania. Przyjemność ze zjeżdżania można w nich czerpać zarówno na długich i płaskich, jak i krótkich i stromych stokach.

Alternatywa dla nart, czy bardziej dla rolek?

Rolki Sled Dogs ocenianie są przez wielu jako alternatywa dla klasycznych sprzętów zimowych. Zdaniem ich fanów, jazda jest o wiele prostsza od zmagań na nartach czy snowboardzie. — Narty są zbyt długie, nie dają mi wolności, w dodatku nie czuję się w nich tak pewnie, jak w tych rolkach. Czuje dużą swobodę i komfort. Mimo, że moja styczność ze sportami zimowymi zamyka się w okresie dwóch lat, zakładając je na nogi czuje się wyjątkowo bezpiecznie i nie boję się zjeżdżać z długich czy stromych stoków — relacjonuje czytelnik Łukasz.

Pojawiają się także opinie, że "narto-buty" są przede wszystkim idealną propozycją dla zwolenników klasycznych rolek. Osoby preferujące ten rodzaj aktywności fizycznej często cierpią z powodu jej sezonowości. Sled Dogs mają wypełnić tę pustkę i podgrzać atmosferę przed letnimi rekordami. Ci, którzy mieli już okazję jeździć w zimowych rolkach, zgodnie twierdzą, że doznania są niezwykle podobne, a ich oczekiwania w pełni zaspokojone.

Gdzie kupić?

Obecnie dostępne są cztery modele rolek na śnieg:

* K9 Rabid — 1 698 złotych

* Hygen — 1 250 złotych

* Halden — 999 złotych

* Lunde — 970 złotych

Wszystkie rolki, wraz z dodatkowymi akcesoriami można nabyć w sklepie internetowym, lub sklepach stacjonarnych. Te w Polsce są dwa - w Warszawie i w Opolu.

Przyszłość sportów zimowych?

Choć twórcom rolek na śnieg ciężko odmówić kreatywności, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy sprzęt stanie się niekwestionowanym hitem na polskich stokach. Pomimo że "narto-buty" zdają się mieć wszystko to, co powinno zadowolić pasjonatów sportów zimowych, przekonać ich do zmiany może być niezwykle trudno. Jeśli się to jednak uda, to reszta na pewno… pójdzie z górki.

Czytaj także: Ferie 2020. UODO ostrzega: "Nie zostawiaj dowodu pod zastaw"