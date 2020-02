Nie masz jeszcze telewizora 4K? TVP daje dobry powód, żeby go kupić

TVP potwierdziło, że pokaże mecze Euro 2020 w jakości 4K. Jak czytamy na portalu wirtualnemedia.pl, wszystkie mecze będą transmitowane w TVP1 i TVP2, a także na TVP Sport, tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej stacji. Mistrzostwa Europy zaczną się 12 czerwca i potrwają do 12 lipca.

Potwierdzenie, że mecze pokazywane będą w 4K, to dobra i ważna wiadomość. Chociaż kanałów transmitujących programy w wysokiej jakości przybywa, to wciąż nie możemy powiedzieć, że 4K trafiło pod strzechy.

Jasne, np. Netflix w najdroższym pakiecie oferuje 4K, nie brakuje też kanałów sportowych czy filmowych na platformie Canal+. Biorąc pod uwagę fakt, że telewizory 4K są już coraz tańsze, to jednak mimo wszystko nie idzie to w parze z dostępnością programów w wysokiej rozdzielczości.

Wsparcie 4K cieszy, ale nie każdy będzie mógł oglądać mecze przed telewizorem. Na szczęście Mistrzostwa Świata z 2018 roku są dowodem na to, że TVP wreszcie zadbało o internetowego widza. To była pierwsza piłkarska impreza, którą dało się oglądać bez irytujących błędów czy zacięć. Mistrzostwa Świata w 2014 czy Euro 2016 na to nie pozwalały. Oby Euro 2020 nie było powrotem do mrocznych czasów.

Pozostaje mieć nadzieję, że kanał TVP 4K nie zostanie zawieszony po piłkarskiej imprezie i Telewizja Polska postawi też na filmy i seriale. W końcu. A jej śladem pójdą inne ogólnodostępne stacje.