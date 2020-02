Wirtualna rzeczywistość potrzebowała GTA. Mod do GTA V wprowadza VR i zachwyca

2020 rokiem wirtualnej rzeczywistości? Niewykluczone, że właśnie tak się stanie. Premiera "Half Life: Alyx" może być przełomem - wreszcie duża marka i duża firma odważnie stawia na produkcję VR, tworząc pełnoprawną część dedykowaną goglom VR.

Valve wcale nie jest osamotnione, bo również Facebook ma poważne plany związane z wirtualną rzeczywistością. Nowy "Half Life" może więc być zapowiedzią poważnych zmian.

Zanim jednak dojdzie do premiery "Alyx", wirtualna rzeczywistość na komputerach dostała porządne wsparcie. Dzięki modyfikacji da się przejść "GTA V" mając gogle VR na głowie.

I muszę przyznać, że wygląda to świetnie. Zwróćcie uwagę na strzelaninę na lotnisku, kiedy grający rozgląda się za helikopterem. Jeszcze lepiej jest na kolejce górskiej, podczas rejsu motorówką czy w trakcie lotu. Aż chce się mieć gogle VR u siebie!

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Nawet zwykłe "GTA V" daje mnóstwo frajdy. A co dopiero, gdy przenosimy się do wirtualnego świata za pomocą gogli VR. Ta zaawansowana modyfikacja pokazuje, na co stać wirtualną rzeczywistość.

Autor naprawdę się postarał, bo tryb VR działa nawet w trakcie fabularnych przerywników filmowych. Wprawdzie gdzieniegdzie natrafić można na błędy i niedoróbki, ale to żadna przeszkoda — w końcu mamy do czynienia z dziełem jednak amatora, a nie tworców, którzy wzięli za to pieniądze.

No właśnie - modyfikacja dostępna jest za darmo. Wspiera Oculus Rift i SteamVR, a podobno da się zagrać nawet na HTC Vive.