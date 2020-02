Pine64 z konkurencją dla RaspberryPi. HardROCK64 podobnie wyceniony

To pierwszy produkt w 2020 roku od Pine64. Komputer HardROCK64, to w zasadzie nie całkiem nowy produkt a lekko odchudzony RockPro64. Dzięki rezygnacji z kilku drobiazgów (dodatkowy port USB-C czy złącze PCIe) udało się uzyskać w zasadzie bliźniacze ceny do odpowiedników sygnowanych logiem maliny.

W HardROCK64 znajdziemy sześciordzeniowy procesor Rockchip RK3399, łączność bezprzewodową WiFi ac i Bluetooth 5.0, dwa porty USB 3.0, także dwa USB 2.0, czytnik kart microSD, cyfrowe wyprowadzenie wideo, złącza CSI i DSI, port IR, port z pinami GPIO czy wtyk dla opcjonalnego wentylatora.

HardROCK64 od Pine64 celuje w entuzjastów RaspberryPi

Pamięć RAM może wynosić 1 GB (35 dolarów), 2 GB (45 dolarów) lub 4 GB (55 dolarów). I właśnie odpowiednie wielkości pamięci RAM i wycena danych wariantów są zbliżone do ceny RaspberryPi.

Na komputerze możemy zrobić w zasadzie to samo co na jego starszym bracie RockPro64. Jest zgodny z oprogramowaniem (a na pewno większością) pisaną dla RockPro64 czy PineBook Pro Linux i innych produktów spod szyldu Pine64. Jeśli cena jest podobna, to może skusić się i raz spróbować czegoś alternatywnego dla RaspberryPi?

Źródło: Liliputing