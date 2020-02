Amazon przecenia Kindle z okazji walentynek. Zamówisz do Polski

Jak informuje blog Świat Czytników, niemiecki Amazon wystartował z walentynkową promocją na czytniki Kindle. Taniej kupimy Kindle 10 - urządzenie kosztuje obecnie niecałe 70 euro zamiast standardowych 89,90 euro.

Przesyłka do Polski jest darmowa, ale doliczyć trzeba do tego VAT. W sumie zapłacimy 72,35 euro, czyli ok. 310 zł. Jeżeli wybierzemy płatność w złotówkach, wówczas Amazon policzy ok. 317 zł.

Za Kindle Paperwhite IV w wersji 8 GB zapłacimy ok. 485 zł z VAT. Im więcej pamięci, tym wyższa cena. Model 32 GB kosztuje obecnie niecałe 140 euro, a z dodatkowym 4G — 199 euro.

Trzeba pamiętać, że mowa tutaj o wersjach bez reklam. Te tańsze, czyli pozbawione wyświetlanych w menu banerów, nie są wysyłane do Polski przez Amazon. Internetowy gigant obniżył również ceny modelu Oasis 3, ale przesyłka do nas również nie jest możliwa.

Jeżeli ktoś szuka nowego czytnika, ale niekoniecznie zainteresowany jest sprzętem od Amazonu, to alternatywą może być polska marka inkBook. Niedawno na łamach Gadżetomanii testowaliśmy nowy model tego producenta — inkBook Prime HD. W swojej recenzji Łukasz Michalik podkreślił, że to godny konkurent dla Kindle'a.