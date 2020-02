Wygląda jak z filmu SF! E-Ship 1 po raz pierwszy w Polsce

Za pomocą E-Ship 1 transportuje się elementy turbin wiatrowych. Jak wyjaśnia portalmorski.pl, statek wyposażony jest w cztery stalowe rotory Flettnera o wysokości 27 m i średnicy 4 m. Dzięki nim E-Ship 1 oszczędza na paliwie.

Statek przypłynął do portu w Świnoujściu we wtorek. Ci, którzy przegapili wejście, muszą zadowolić się filmikiem. Trzeba przyznać, że E-Ship 1 z bliska musi robić duże wrażenie.

Co ciekawe, to pierwszy nowoczesny statek nawiązujący do pierwszych rotorowców, budowanych w latach 20. XX wieku.

Jednym z pierwszych takich statków był Buckau, zwodowany w 1920 roku. Walce wykorzystujące efekt Magnusa miały wysokość 15,6 m i 2,8 m średnicy i obracały się z prędkością 120 obrotów na minutę. Jak informuje Wikipedia, statek z tym napędem odwiedził m.in. Szczecin i Gdańsk, a później popłynął do Nowego Jorku.