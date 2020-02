Zrób z Raspberry Pi Zero przenośny sprzęt na baterie paluszki. Gumstrix AA Battery Board

Z takiego założenia musieli wyjść pomysłodawcy modułu Gumstix Raspberry Pi Zero Battery Board. Produkt dedykowany dla najbardziej podstawowej edycji Raspberry Pi jaką niewątpliwie jest Zero, rozszerza jej możliwości nie tylko o zasilanie bateriami AA (popularne paluszki), ale też jest zaopatrzony w zestaw dodatkowych czujników orientacji w przestrzeni (trzyosiowy akcelerometr i trzyosiowy żyroskop).

Zasilanie Raspberry Pi Zero paluszkami, ale i zestaw czujników

Świetną sprawą jest to, że wymiana energii elektrycznej następuje w dwie strony. Malinę Zero możemy nie tylko zasilać, ale też ładować akumulatory AA (o ile zdecydujemy się na ogniwa wielokrotnego użytku, a nie zwykłe jednorazowe baterie) przez gniazdo zasilania microUSB samego Raspberry Pi. Same akumulatory AA mogą być wykonane w technologii NiMH lub NiCd.

Sam Raspberry Pi Zero to naprawdę najniższy możliwy malinowy komputer jednopłytowy. Choć przy tym najtańszy i o najmniejszych gabarytach. Ten mający już kilka lat na karku model oferuje jednordzeniowy procesor ARM Broadcom BCM2835 1 GHz, 512 MB RAM, miniHDMI, microUSB 2.0 z OTG (raczej bez rozgałęziacza USB nie obejdzie się), drugie wyłącznie zasilające microUSB, czytnik microSD, złącza 40-pin GPIO, do kamery CSI czy kompozytowego wideo.

Koszyk na baterie droższ niż sam minikomputer

Problemem przy module na baterie AA jest tylko cena. Szukając ofert na Raspberry Pi Zero, znalazłem pierwszą z brzegu za 29 złotych. Przy okazji sporo wydajniejsza (ale jeszcze nie najwyższa ze wszystkich) edycja Raspberry Pi 4B z najmniejszą pamięcią RAM 1GB w tym samym sklepie wyceniona jest na 169 złotych. A ile każą sobie płacić twórcy Gumstix Raspberry Pi Zero Battery Board? Az 50 dolarów, czyli około 195 złotych.

Źródło: linuxgizmos