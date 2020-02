Hefei LCFC Kaleido - PC z budowanym rzutnikiem, klawiaturą i głośnikami. Projektor jak all-in-one

Chińska firma Hefei LCFC zdobyła nagrodę IF World Design Guide właśnie za tak niecodzienny sprzęt o nazwie Kaleido. Nie wiadomo w jakiej cenie, kiedy i czy na pewno rządzenie trafi do normalnej sprzedaży. To całkiem nieduży rzutnik, który jest pełnoprawnym komputerem i zawiera w zasadzie wszystko, co potrzeba już w jednym elemencie.

Rozłóż i używaj, nic nie trzeba podpinać

W wyglądzie przypomina nieco soundbar. Jeśli położymy go właśnie jak tego typu głośnik, to możemy rozłożyć wbudowaną klawiaturę i skorzystać z wbudowanego w nią trackpointa, a może bardziej minitouchpada (nie podano szczegółowego opisu, więc nie ma pewności jak dokładnie działa ten element). Kaleido ma też wbudowane zgodne z Dolby Audio głośniki i mikrofon.

Kaleido może pracować też w orientacji pionowej. Wtedy dzięki portom USB (na załączonych przy opisie projektu grafikach widać trzy sztuki — jedno tradycyjne złącze USB A i dwa USB C) będziemy sterować przy użyciu zewnętrznej myszy i klawiatury. Poza tym nawet rozkładając wbudowany kontroler, można podpiąć mysz, aby wygodniej przenosić na PC ruchy kursora niż za pomocą niewielkiego elementu na dole klawiatury.

To naprawdę ciekawa koncepcja. Znacznie mniejsza i lżejsza od all-in-one i łatwa do zabrania ze sobą, nawet bardziej niż laptop. Jedynie trzeba pamiętać o ograniczeniach rzutników. W przeciwieństwie do all-in-one czy laptopa, które mają wbudowane ekrany, musimy dysponować jednolitą jasną (najlepiej białą) powierzchnią i pewnym zaciemnieniem pomieszczenia. Ciekawe kiedy będziemy mogli kupić Kaleido i jakie komputerowe podzespoły skrywa w środku.

Źródło: ifworlddesignguide